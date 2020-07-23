Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает борьбу с терроризмом и экстремизмом настоящей войной

Наблюдая за многочисленными терактами, в том числе в самых крупных и, казалось бы, безопасных городах Европы и мира в последние несколько лет, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор вынужден констатировать, что всему цивилизованному миру объявлена война. Первым её результатом Вячеслав Моше Кантор считает уже то, что многочисленные теракты подорвали уверенность в безопасности и рядовых граждан и, без преувеличения, внушили людям настоящий ужас. Всё это привело к тому, что международной обстановкой и политикой стали интересоваться даже те, кто раньше не уделял ей никакого внимания — просто потому, что терроризм из страшной картинки превратился в полноценную и вполне реальную угрозу, которая может в любой момент коснуться кого угодно на какой угодно улице.

Опасность терроризма заключается в том, убеждён Вячеслав Моше Кантор, что он универсален и представляет собой одинаковую опасность совершенно для всех цивилизованных стран. Он не знает границ и, вопреки заявлениям самих террористов, не делает никаких исключений в выборе своих жертв. Любые нации, религии и культуры остаются его врагами, поскольку терроризм — это враг общества как такового.

Как же победить такого врага? В своей статье «Почему мы проигрываем войну с терроризмом» Вячеслав Моше Кантор делает особенную ставку на необходимость не просто активных и решительных действий, но и действий совместных — от всех цивилизованных стран мира. Помимо этого, Вячеслав Моше Кантор настаивает на том, что безграничная толерантность в настоящее время для современного мира представляет скорее опасность и не отвечает новым требованиям, а потому не должно быть никаких умолчаний и отказов в призыве к ответственности тех режимов и радикальных движений, которые поддерживают терроризм или напрямую являются его организаторами.