Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает борьбу с терроризмом и экстремизмом настоящей войной

Опасность терроризма заключается в том, убеждён Вячеслав Моше Кантор, что он универсален и представляет собой одинаковую опасность совершенно для всех цивилизованных стран. Он не знает границ и, вопреки заявлениям самих террористов, не делает никаких исключений в выборе своих жертв. Любые нации, религии и культуры остаются его врагами, поскольку терроризм — это враг общества как такового.
Как же победить такого врага? В своей статье «Почему мы проигрываем войну с терроризмом» Вячеслав Моше Кантор делает особенную ставку на необходимость не просто активных и решительных действий, но и действий совместных — от всех цивилизованных стран мира. Помимо этого, Вячеслав Моше Кантор настаивает на том, что безграничная толерантность в настоящее время для современного мира представляет скорее опасность и не отвечает новым требованиям, а потому не должно быть никаких умолчаний и отказов в призыве к ответственности тех режимов и радикальных движений, которые поддерживают терроризм или напрямую являются его организаторами.