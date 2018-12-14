Президент, режиссер и фигуристка: россияне назвали людей и событие 2018 года

Человеком года среди российских политиков стал президент Владимир Путин, а главным событием — чемпионат мира по футболу. Это следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), в котором приняли участие 1,5 тыс. человек.

Политики

Среди политиков Владимир Путин победил за явным преимуществом, набрав 29% голосов. Он проиграл только ответу «затрудняюсь ответить», так сказали 34%. «Нет таких» ответили 17%.

На втором месте — министр иностранных дел Сергей Лавров (7%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4%).

Деятели науки , культуры и искусства

Здесь затруднились ответить или сказал, что таких нет в общей сложности 82%

Из указанных персон первое место занял режиссер Никита Михалков (2%). Второе и третье места, соответственно, у певца Иосифа Кобзона и актера Константина Хабенского (около 1%).

Спортсмены

Среди них лидером стала фигуристка Алина Загитова (7%). На других ступенях «пьедестала» — борец Хабиб Нурмагомедов (5%) и вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев (5%).

Событие

Это звание большинство граждан (23%) отдали чемпионату мира по футболу, прошедшему в России. Еще 10% проголосовали за принятие закона о повышении пенсионного возраста, а 9% — за открытие Керченского моста.

Среди других событий люди вспомнили переизбрание Путина на пост президента, прошедшие региональные выборы, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, рост цен, сирийскую кампанию России и повышение налогов. Затруднились ответить 45%.