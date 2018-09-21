Президент Вьетнама умер от редкого вирусного заболевания

Скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Он страдал редким вирусным заболеванием, от которого в мире пока еще нет лекарства, сообщает ТАСС .

Заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. Президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия всех лучших местных и иностранных медиков оказались тщетными, и болезнь прогрессировала.

Состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось 20 сентября днем, он был доставлен в ханойский Военный госпиталь номер 108. Вечером президент впал в кому, а в 10:05 (06:05 мск) 21 сентября, не приходя в сознание, скончался. Ему был 61 год.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким президента Вьетнама, пишет bfm.ru.

«Чан Дай Куанг снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет, многое сделал для укрепления национальной безопасности страны и для отстаивания интересов Вьетнама на мировой арене», — говорится в сообщении Кремля, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что от лихорадки жирафов (денге) в Таиланде умер барнаулец. Неблагополучными странами по лихорадке денге считаются Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Китай, Япония, Сингапур, Индия, Мексика, Бразилия.