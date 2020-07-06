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Жизнь
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При поддержке Дорожного Радио стартовал фотоконкурс «Страна в объективе»

Что общего между фотографией и переписью населения? Обе стремятся остановить ускользающие мгновения жизни. Как в фотоснимке пойман момент, который уже не повторится, так и перепись — это мгновенная фотография жизни страны в определенный период.

Фотоконкурс «Страна в объективе»
Фотоконкурс «Страна в объективе»
Источник: «Дорожное Радио»

В преддверии Всероссийской переписи населения Росстат при поддержке «Дорожного Радио» запускает большой фотоконкурс «Страна в объективе», в котором каждый из вас может показать красоту России с помощью фотографии!

Правила участия:
  1. С 30 июня по 30 сентября выкладывайте фотографии, которые показывают красоту нашей страны, на своей странице в Instagram с отметкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись.
  2. Регистрируйтесь на официальном сайте ВПН-2020 и заполняйте специальную форму, в которой укажите ссылку на конкурсную работу.

Работы на конкурс принимаются в трех номинациях: «Покажи страну», «Храним традиции» и «Семейный Альбом».

В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей. Автор лучшей работы, по мнению жюри, сможет выиграть гран-при фотоконкурса — 50 000 рублей.

Желаем удачи!

Организатор Фотоконкурса — Акционерное Общество «Компания развития общественных связей» (АО «КРОС»). Срок проведения Конкурса: с 30 июня по 30 сентября 2020 года. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников смотрите на сайте strana2020.dorognoe.ru. (18+)

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