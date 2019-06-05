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При поддержке Радио ENERGY в Барнауле прошел фестиваль автозвука и тюнинга

В субботу, 1 июня 2019 года, в Барнауле состоялись соревнования по автозвуку и автотюнингу при информационной поддержке Радио ENERGY.

в Барнауле прошел фестиваль автозвука и тюнинга
в Барнауле прошел фестиваль автозвука и тюнинга
myaltai.com

В первый день лета на парковке ТРЦ «Праздничный» прошел фестиваль тюнинга и крутого звука АНТ Евразия 2019. Для участия в таком масштабном мероприятии в Барнаул приехали участники из всей Сибири. Более 80 автомобилей соревновались в нескольких категориях:

  • качество звука,
  • звуковое давление,
  • внешний тюнинг,
  • тюнинг силовых агрегатов и ходовой части автомобиля.
в Барнауле прошел фестиваль автозвука и тюнинга
в Барнауле прошел фестиваль автозвука и тюнинга
myaltai.com

Гости мероприятия могли поучаствовать в управлении автомодели, которая в мельчайших деталях копирует реально существующие легендарные спортивные автомобили. А на другой площадке дети соревновались в скоростной замене колес уменьшенной копии гоночного-супер болида.

От Радио ENERGY по площадке с флагами эффектно дефилировали модели из Модельного агентства Татьяны Жилиной. Так же зрители могли поучаствовать в зажигательных и увлекательных конкурсах ведущего и выиграть сувениры от радиостанции.

Источник — myaltai.com

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