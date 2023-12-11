При таком морозе умирают птицы: рекордно низкую температуру зафиксировали на Алтае

Аномалию заметили в селе Курай Кош-Агачского района.
Очевидцы сообщают, что при при таком морозе птицы замерзают насмерть.
В Алтайском крае сегодня -27...-32 градуса, местами -35...-40 градусов.
В Республике Алтай столбики термометров опустились до -58 градусов, сообщает "Катунь 24".
Аномалию заметили в селе Курай Кош-Агачского района.
Очевидцы сообщают, что при при таком морозе птицы замерзают насмерть.
В Алтайском крае сегодня -27...-32 градуса, местами -35...-40 градусов.
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