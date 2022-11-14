Как пенсионеру получить специальную прибавку?
Чтобы получить прибавку к пенсии, нужно подать заявление в ПФР до конца ноября. Ее оформят уже в декабре.
Пенсионер должен будет доказать, что ухаживает за близкими родственниками, которые находятся на иждивении и нетрудоспособны.
По уходу за какими родственниками пенсионер сможет получить выплаты?
Это должен быть близкий родственник. Он может быть человеком с инвалидностью или другим пенсионером. Доплату можно получить как за супруга, так и за родителя.
Будет ли прибавка зависеть от того, работает пенсионер или нет?
Нет, прибавку сможет получить как работающий, так и неработающий пенсионер.
Однако, если пенсионер работает, то доплата не будет индексироваться с годами.
Какой размер у доплаты?
Прибавка к пенсии составит 2401 рубль.