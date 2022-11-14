Прибавка к пенсии появятся для российских пенсионеров, ухаживающих за родственниками. Об этом сообщила юрист Ирина Сивакова Primpress .

Как пенсионеру получить специальную прибавку?

Чтобы получить прибавку к пенсии, нужно подать заявление в ПФР до конца ноября. Ее оформят уже в декабре.

Пенсионер должен будет доказать, что ухаживает за близкими родственниками, которые находятся на иждивении и нетрудоспособны.

По уходу за какими родственниками пенсионер сможет получить выплаты?

Это должен быть близкий родственник. Он может быть человеком с инвалидностью или другим пенсионером. Доплату можно получить как за супруга, так и за родителя.

Будет ли прибавка зависеть от того , работает пенсионер или нет?

Нет, прибавку сможет получить как работающий, так и неработающий пенсионер.

Однако, если пенсионер работает, то доплата не будет индексироваться с годами.

Какой размер у доплаты?

Прибавка к пенсии составит 2401 рубль.