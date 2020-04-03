Прибывшие из Таиланда туристы устроили дебош в обсерваторе в Сибири

Полиции пришлось усмирять прибывших из Таиланда в Иркутск туристов, которые устроили дебош и по пути в обсерватор, и в самом профилактории, пишет IRK.ru .

Напомним, спецрейс из Пхукета прилетел в Иркутск 1 апреля. На борту находились 162 пассажира (99 взрослых и 63 ребенка). В аэропорту их опросили и взяли мазки для исследования. Затем людей отправили в обсерватор в Шелехове для дальнейшего наблюдения.

Как рассказал источник издания, конфликт начался еще в аэропорту, когда часть пассажиров отказалась садиться в автобусы, а другие — выходить из них. Скандал помогли урегулировать сотрудники полиции.

Далее людей увезли «на карантин». Сейчас территорию реабилитационного центра в Шелехове охраняет полиция, поскольку там недовольство приняло другие формы.

«Вот так люди изолируются в обсерваторе. Гуляют с детьми на улице, полностью нарушают режим изоляции. Собрали свои чемоданы и пытаются покинуть место. Приготовленная еда им не нравится — не ресторанная она, а комнаты похожи на сарай», — передают очевидцы возмущения туристов.

Как сообщает группа «svodka_shelekhov» в Instagram, полицейские в обсерваторе усилились утром 3 апреля.

«Проехал полный ЗИЛ с полицейскими на территорию профилактория, охранять периметр. Чтобы никто не сбежал после вчерашнего бунта. ДПС никого не пускает», — говорится в сообщении.

Также рядом с территорией реабилитационного центра на всякий случай «стоит КАМАЗ с полицейскими внутри».

«Просто надо было их не в профилакторий расселять, а в СИЗО. Проблем бы не было», — пишут в комментариях местные жители.

Как сообщают «Вести-Иркутск», часть пассажиров сбежала из профилактория в ночь на 3 апреля, а оставшиеся спорят с решением властей об обязательной изоляции на 14 дней.