Прибывшие в Барнаул красноярские врачи рассказали, что думают об алтайских коллегах

Специалисты из Красноярска (анестезиологи-реаниматологи Максим Фурсов и Денис Тягунов, кардиолог Таира Монгуш, медицинские сестры-анестезисты Ольга Горашева и Алена Жаворонкова) работали в ковидном госпитале на базе Городской больницы № 12 Барнаула.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поблагодарил коллег за поддержку.
«Ваша помощь неоценима. Полученные знания пригодятся алтайским специалистам не только в условиях работы в ковидном госпитале», — сказал глава краевого минздрава.
Врачи внесли свои предложения по улучшению организации взаимодействия госпиталей края и рассказали, как это направление реализовано в их регионе.
Также коллеги обсудили вопросы лекарственного и материально-технического обеспечения.
«Они горят своей работой. Сегодня можно сказать, что мы расстаемся с друзьями», — так красноярские медики оценили готовность алтайских коллег сотрудничать и осваивать новые технологии.
Отметим, что Дмитрий Попов родом из Красноярска.