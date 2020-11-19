Прибывшие в Барнаул красноярские врачи рассказали, что думают об алтайских коллегах

Специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ из Красноярска две недели работали в Алтайском крае — консультировали и делились опытом с коллегами. Полученные знания алтайским медикам пригодятся не только в борьбе с коронавирусом, сообщили в краевом минздраве.

Врачи из Красноярска прибыли на помощь в Алтайский край.

Специалисты из Красноярска (анестезиологи-реаниматологи Максим Фурсов и Денис Тягунов, кардиолог Таира Монгуш, медицинские сестры-анестезисты Ольга Горашева и Алена Жаворонкова) работали в ковидном госпитале на базе Городской больницы № 12 Барнаула.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поблагодарил коллег за поддержку.

«Ваша помощь неоценима. Полученные знания пригодятся алтайским специалистам не только в условиях работы в ковидном госпитале», — сказал глава краевого минздрава.

Врачи из Красноярска прибыли на помощь в Алтайский край. zdravalt.ru

Врачи внесли свои предложения по улучшению организации взаимодействия госпиталей края и рассказали, как это направление реализовано в их регионе.

Также коллеги обсудили вопросы лекарственного и материально-технического обеспечения.

«Они горят своей работой. Сегодня можно сказать, что мы расстаемся с друзьями», — так красноярские медики оценили готовность алтайских коллег сотрудничать и осваивать новые технологии.

Отметим, что Дмитрий Попов родом из Красноярска.