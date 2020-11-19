Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -10°C
Коронавирус
Жизнь

Прибывшие в Барнаул красноярские врачи рассказали, что думают об алтайских коллегах

Специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ из Красноярска две недели работали в Алтайском крае — консультировали и делились опытом с коллегами. Полученные знания алтайским медикам пригодятся не только в борьбе с коронавирусом, сообщили в краевом минздраве.

Врачи из Красноярска прибыли на помощь в Алтайский край.
Врачи из Красноярска прибыли на помощь в Алтайский край.
zdravalt.ru

Специалисты из Красноярска (анестезиологи-реаниматологи Максим Фурсов и Денис Тягунов, кардиолог Таира Монгуш, медицинские сестры-анестезисты Ольга Горашева и Алена Жаворонкова) работали в ковидном госпитале на базе Городской больницы № 12 Барнаула.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поблагодарил коллег за поддержку.

«Ваша помощь неоценима. Полученные знания пригодятся алтайским специалистам не только в условиях работы в ковидном госпитале», — сказал глава краевого минздрава.

Врачи из Красноярска прибыли на помощь в Алтайский край.
Врачи из Красноярска прибыли на помощь в Алтайский край.
zdravalt.ru

Врачи внесли свои предложения по улучшению организации взаимодействия госпиталей края и рассказали, как это направление реализовано в их регионе.

Также коллеги обсудили вопросы лекарственного и материально-технического обеспечения.

«Они горят своей работой. Сегодня можно сказать, что мы расстаемся с друзьями», — так красноярские медики оценили готовность алтайских коллег сотрудничать и осваивать новые технологии.

Отметим, что Дмитрий Попов родом из Красноярска.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость