15 января
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Жизнь

Причалов не будет: на Алтае отменили аукцион на использование берега Катуни для турбизнеса

Аукцион на водопользование участка акватории реки Катунь близ села Манжерок Майминского района отменен, сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. Сообщение о строительстве причалов вызвало большой резонанс в алтайских СМИ.

"Бирюзовая Катунь" осенью.
"Бирюзовая Катунь" осенью.
Ирина Пергаева.

Угроза природе

11 января официальное сообщество туркомплекса «Манжерок» во Вконтакте опубликовало запись о том, что акваторию рядом с ними хотят сдать в аренду. По их словам, Екатеринбургская компания собиралась организовать бизнес по катанию туристов на маломерных судах, байдарках, сапбордах. Для этого заявитель хотел построить причалы 25 на 25 м.

Это обеспокоило владельцев «Манжерка» — они опасались, что новый бизнес-проект принесет значительный вред природе Катуни.

«Чем обернется огромнейшая рекреационная нагрузка в этом месте на Матушку-Катунь? А ведь Манжерок сейчас очень активно туристически развивается, и количество приехавших „безобидно покататься на моторках в Манжероке“ будет исчисляться миллионами желающих», — писали они.

&quot;Бирюзовая Катунь&quot; осенью.
«Бирюзовая Катунь» осенью.
Ирина Пергаева.

Отказ от причалов

Пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов сообщил 13 января, что торги отменяются.

«После уточнения информации, проверки всей документации о торгах и получения от заявителя отзыва своих предложений правительство Республики Алтай приняло решение об отмене аукциона, — сообщил он в Telegram-канале.

Соответствующий документ подписан и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Айланом Сумачаковым.

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