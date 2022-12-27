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День в истории

Новые водопады и «мягкое золото». Пять интересных фактов о Чарышском заказнике

44 года назад в Алтайском крае был основан Чарышский заказник. Altapress.ru предлагает узнать несколько занимательных фактов о нем.

Музей реконструкций в Чарышском районе.
Музей реконструкций в Чарышском районе.
Altapress.ru.

1. Чтобы улучшить рыночное качество алтайского соболя, которого зовут «мягким золотом» страны, в 1949 году в край завезли партию баргузинских соболей (обитают в Прибайкальском районе горной тайги — прим. ред.) из 50 особей и выпустили в верховьях Чарыша. До этого, в 1940 году, здесь акклиматизировали 92 американские норки. Позже Чарышский заказник взял под охрану эти виды животных.

Соболь.
Соболь.
ru.wikipedia.org

2. Самая высокая точка заказника — Инские Белки. Их высота достигает 2200 метров над уровнем моря.

Чарышский государственный комплексный природный заказник образовали решением Алтайского крайисполкома № 144 от 27 декабря 1978 года как резерват диких животных с запретом охоты для сохранения, размножения и естественного расселения животных, в первую очередь соболя.

Чарышский заповедник.
Чарышский заповедник.
gotoaltay.ru

3. В 1999 году инспектор госкомэкологии Алтайского края О. Гармс благодаря проводнику-егерю открыл на территории Чарышского заповедника несколько памятников природы, не отмеченных ни на одной карте — водопад Гумбольдта и водопад Егерский.

Водопад &quot;Егерский&quot;.
Водопад «Егерский».
vk.com/altaigoldtour
Водопад &quot;Гумбольдта&quot;.
Водопад «Гумбольдта».
vk.com/altayturne

4. На территории заказника растет береза круглолистная, чья высота не превышает 40 сантиметров. Еще там можно встретить арктическую иву — растение высотой не более 10 сантиметров с ветвями до пяти метров.

Ива арктическая.
Ива арктическая.
ru.wikipedia.org

5. Одним из сокровищ Чарышского заказника является Сибирский кедр. Он занимает верхнюю полосу лесного пояса. Уже с высоты 1300−1400 метров в составе осиново-пихтовых лесов заметно больше хвойных гигантов. Горнотаежный подпояс также образован преимущественно кедрово-пихтовыми представителями. Они поднимаются до верхней границы леса на уровне 1800 метров.

Кедр.
Кедр.
ru.wikipedia.org

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