Тюркская карта. Зачем археологи раскапывают Большой Алтай и что находят

Этим летом состоялись три крупных международных археологических экспедиции, объединенные общей темой изучения тюркского наследия в проекте «Тюркский мир Большого Алтая». О находках и открытиях ученые рассказали на научной конференции.

Истоки цивилизации

Раскопки проходили в Сентелеке, в Чарышском районе Алтайского края, Калмаккыргане в Восточном Казахстане и Улаганском, Онгудайском и Шебалинском районах Республики Алтай.

Как рассказал руководитель проекта, президент АлтГУ, профессор Сергей Землюков, там работали шесть научных международных групп. Они изучали истоки зарождения тюркской цивилизации на Алтае на основе исторических источников, археологических находок, общих культурных традиций, правовых и государственных основ существования тюркских каганатов.

Руководитель проектной группы по археологии, заместитель руководителя научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии АлтГУ «Большой Алтай», профессор Сергей Грушин рассказал, что целями трех экспедиций было провести мониторинг и создать комплексную карту тюркских памятников Большого Алтая, получить новый археологический материал по этому историческому периоду и пополнить экспозицию виртуального музея «Большой Алтай ­- прародина тюрков».

Согласно данным ученых, Алтай был не просто провинцией сменяющих друг друга кочевых империй. В свое время племена Алтайской горной страны составили ядро первого тюркского каганата.

Именно алтайские тюрки вышли из горных долин и степных предгорий в середине VI века и разгромом жужаньского войска положили начало державе рода Ашина. Именно Алтай считался личными заповедными землями и священной прародиной тюркской правящей династии.

Марко Поло писал о захоронении Чингисхана и других монгольских императоров в «большой горе Алтай», хотя и хоронили их все же, надо полагать, на родине, в Монголии. Но здесь важно впечатление.

Со времени Марко Поло Алтай занял заметное место в европейской географии. До конца XVII века он часто отмечался на картах, как легендарное место императорского некрополя монголов.

Канат Садыков,

ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына: — Эпос киргизов начинается с того, что главный киргизский герой Манас рождается на Алтае. Это имеет большое значение для нас.

Факт «Большим Алтаем» называют макрорегион на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, где бурлила жизнь народов тюрко-монгольского мира.

Ромео и Джульетта

В июле археологи продолжили раскопки на могильниках Усть-Теплая и Малая Татарка в Чарышском районе края. Там обнаружили необычное захоронение III-II тысячелетия до н.э.

Это гробница, сложенная из крупных каменных плит высотой до полутора метров, которые вкапывались вертикально на полметра в грунт, а внутри этой ограды находилось погребение, сверху накрытое крупными каменными блоками.

Внутри археологи нашли останки двух подростков, предположительно, мальчика и девочки, получивших неофициальное прозвище «Ромео и Джульетта афанасьевского времени». Находка интересна тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.

Как рассказал Сергей Грушин, в ходе экспедиции получили и другой интересный материал, в основном артефакты эпохи энеолита, ранней скотоводческой культуры: носители этой культуры принесли на Алтай и в Сибирь металлургию, скотоводство и курганный способ захоронений.

Археологи изучают памятники. Информационный центр НОЦ «Большой Алтай».

Исследовали также курганы пазырыкской эпохи, где нашли многочисленные предметы, в том числе керамическую посуду, наконечники стрел и другое. Результатом экспедиции стали не только новые археологические материалы разных периодов древности, но и 3D-модели археологических объектов.

Цифра Около 40 млн человек составляют тюркоязычные народы в России, это вторая по численности группу населения.

Археологи изучают памятники. Информационный центр НОЦ «Большой Алтай».

Курганный комплекс

В августе археологи провели экспедицию в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, ее маршрут составил около 2 000 километров.

Ученые успели провести раскопки курганного комплекса, исследовать пять памятников предтюркского и тюркского времени (погребальные оградки и изваяния), провели фотосъемку и 3D-моделирование экспонатов из историко-культурного заповедника-музея Берель и областного историко-краеведческого музея города Семей.

3D-модели артефактов войдут в состав коллекции виртуального музея «Большой Алтай — прародина тюрков».

Также археологам удалось исследовать еще один погребальный комплекс тюркского времени с изваянием, который ранее не был известен. В следующем году ученые планируют провести топографическую и 3D-съемку и музеефицировать объект.

В районе Усть-Каменогорска археологи посетили комплекс Акбаур, где их казахстанские коллеги исследуют поселения сакского времени. Последним пунктом маршрута казахстанской экспедиции стали царские курганы комплекса Берель и захоронения воинов предтюркского времени. Ученые провели фотосъемку этих объектов для 3D-моделирования.

Археологи изучают памятники. Информационный центр НОЦ «Большой Алтай».

Каталог памятников

Маршрут прошедшей в августе экспедиции в Республику Алтай также составил более 2 000 километров. По словам Сергея Грушина, были обследованы 16 курганных некрополей тюркского времени, ученые провели панорамную съемку памятников и 3D-моделирование археологических объектов.

В результате исследователи получили новые материалы по тюркскому периоду Центрального Алтая. Помимо изучения тюркских курганов и поминальников, археологи также фотографировали и изучали петроглифы, в том числе изображения раннего средневековья в археологических комплексах Большой Яломан, Калбак-Таш, Балактыюль и других.

По итогам экспедиции в Республику Алтай ученые начали составлять каталог и карту археологических памятников тюркской эпохи. Планируется завершить эту работу к концу нынешнего года.

Преподаватель кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Виолетта Сайберт говорит, что это будет гибрид научно-популярного издания и узкоспециализированного археологического каталога.

«Цель создания каталога — обобщить все имеющиеся данные по памятникам этой эпохи для всестороннего использования в научных и учебных целях: чтобы предоставить информацию в доступной и красочной форме не только для историков и археологов, но и для всех желающих», — рассказала Виолетта Сайберт.

Каталог будет включать и географическую карту с указанием особенностей рельефа местности, рек, природных объектов, на которой будет размечено расположение археологических памятников. Также в каталоге будет список памятников с подробным описанием и фотоиллюстрациями. Все фотографии были сделаны в экспедиции".

«Каталог будет состоять из двух частей. Всего на территории Республики Алтай — около 60 археологических памятников, наша экспедиция обследовала 16 из них, -рассказал Сергей Грушин. — Поэтому в первой части будет информация о 16 изученных нами объектах с иллюстрациями, а во второй — список всех остальных известных нам памятников. В будущем эту работу мы продолжим».

Сергей Землюков считает, что единая виртуальная карта наиболее значимых тюркских памятников и сакральных мест Большого Алтая позволит научно обосновать значение этого региона как места зарождения тюркской цивилизации.

Археологи изучают памятники. Информационный центр НОЦ «Большой Алтай». Что такое «Большой Алтай» Ученые научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии АлтГУ «Большой Алтай» регулярно проводят археологические и этнографические экспедиции в проекте «Тюркский мир Большого Алтая» и при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ. В состав экспедиций в этом году вошли ведущие научные сотрудники вузов России и Казахстана: профессор АлтГУ Сергей Грушин, профессор КемГУ Сергей Васютин, ученый секретарь Института археологии им. А. Х. Маргулана Республики Казахстан Илья Мерц, профессор Торайгырова университета Республики Казахстан Виктор Мерц, старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории и материальной культуры РАН Алексей Фрибус, директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав Фролов и другие ученые.

Анна Земцова, Надежда Тиунова.