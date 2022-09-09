Звездное небо и роды полевой мышки: редакция altapress.ru делится самыми яркими воспоминаниями из поездок по Алтаю

Евгений Бобров,
главный редактор altapress.ru:
Путешествовать по Алтаю я начал относительно недавно — лет семь назад. До этого казалось, что лучше утреннего круассана в Париже или том-яма в Бангкоке нет ничего.
Потом «распробовал» поездки в Горный. И утренний круассан на скале у Катуни тоже оказался вкусным.
Но больше всего мое представление о местном отдыхе перевернул трехдневный сплав с друзьями по Чарышу. Необыкновенное приключение по реке, костры, палатки — все это очень зашло. С тех пор сплавы мы проводим каждый год, а между ними исследуем берега Ануя, практикуем ночевки на отпесках, покоряем горы и плаваем в озерах.
Снимок, где я мечтательно смотрю в мирное будущее, сделан в прошлую субботу. Это утро на горе у реки Белой (недалеко от Колывани). Туман плывет над речкой, а я балдею над туманом.
Трое мои друзей еще спят в палатках, поэтому сделать фото попросил проходящего мимо медведя.
Кристина Тарасова,
редактор новостей:
В этот раз скажу мало.
Самые яркие воспоминания и красивейшие фотографии у меня из поездки на Чемал в 2018 году. Как и наш главный редактор, я сравниваю Алтай с Бангкоком. И для меня картошка на углях под звездным небом тоже кажется вкуснее оригинального азиатского супчика.
В то лето на Чемале были потрясающие закаты. И природа была такой спокойной и тихой, что не хотелось даже разговаривать. Впрочем, это заметно даже на фотографиях.
Надежда Скалон,
обозреватель altapress.ru:
Для меня хороший отдых — это когда есть красивая природа, а рядом хороший собеседник. Поэтому когда моя подруга — журналистка из Новосибирска, заядлый путешественник и отчаянный спорщик — позвала меня съездить в Чемал, вообще не раздумывала.
Было это в 2021-м: май, розовые горы (цветет маральник), говорливые речки и всяческая живность… Мы легко нашли домик, где нас приютили, и попутную машину, доставившую нас в Горный за скромную сумму.
И вот мы здесь. Ходим, наблюдаем, изучаем природу и, конечно, спорим. Среди гор — самое время пофилософствовать.Пятничная рубрика altapress.ru.altapress.ru.Пятничная рубрика altapress.ru.altapress.ru.Пятничная рубрика altapress.ru.altapress.ru.
Чемал — он разный. Есть бедный Чемал — там на целой улице не сыщешь адресных табличек. Есть тот Чемал, который зарабатывает: это владельцы туристических баз, гостевых домиков вроде нашего. Он какой-то бессистемный и пестрый — рядом хижины и дворцы.
Есть Чемал религиозный. Если захочешь, узнаешь про личный подвиг фотохудожника Виктора Павлова и его жены Гаянэ, продавших квартиру в Москве и построивших мост на остров и храм на острове.
В окрестностях Чемала.Altapress.ru
Гаянэ теперь смотрительница музея, и ее слушать-не переслушать. Гаянэ верит, что несет свет людям. И огорчается, что по дороге к храму так много торговцев.
А еще у моей подруги в Чемале живет старая знакомая Зина. Они не виделись тысячу лет (это легкое преувеличение), но мы нашли ее. Сидели у нее дома на берегу Катуни, слушали песни реки, ее рассказы и пили чай с козьим молоком.
«Это ж как в городе плохо, если люди приезжают сюда и визжат от радости!», — Зина недоумевала, по-моему, искренне. Общение — невероятная ценность. Общение среди гор с хорошим человеком — что может быть прекраснее?
Елизавета Козубенко,
корреспондент altapress.ru:
В прошлом году с семьей в решили красиво провести лето и съездить в Горный Алтай в Чулышманскую долину. Мы приехали и нам предстояло перебраться на пароме с одного берега Телецкое на другой.
Помню, подъем в 4:00 и холодный ветер от воды. Но это того стоило, завораживающая красота! Быть в долине водопадов и не побывать на них — смертный грех.
И вот, уставшие, но восхищенные мы ползли на гору к воде. Получили кучу впечатлений.
На базе к нам прибежала собака. Местные жители сказали, что ее бросили туристы. Нам стало ее очень жаль, поэтому подкармливали животное колбасой. Все время, что мы там были, она была с нами.
Потом, помню, были каменные грибы, высокий подъем, крутой спуск с горы и адское пекло.
Лариса Васильева,
редактор новостей altapress.ru:
Путешествие дает яркие впечатления на долгое время.
Например, в далекие 80-е я впервые встала на горные лыжи в Домбае. Пусть мы там все были «чайниками» и катались «плугом». Зато яркие сверкающие вершины остались в памяти надолго. Как и веселое время с моими друзьями из разных республик СССР. Помню их до сих пор. И даже со многими встречалась потом в Риге, Киеве, Ереване.
Особое впечатление для меня — встреча с дельфинами в сочинском дельфинарии. В город-курорт я летала по приглашению мэра. Он был родом из Алтайского края, потому узнав, что из Барнаула хотят встретиться с земляком, отреагировал четко — срочно в Сочи.Сочи, дельфинарий.altapress.ruОткрытие рейса Барнаул — Алма-Ата.altapress.ru
С дельфинами я общалась не как зритель шоу. Афалины — самые красивые дельфины на свете. Они веселые, любопытные, дружелюбные. И хулиганы — облили меня водой, ударив хвостами по «акватории». На счастье.
Отдельная история про аэродром Лесной. Он под Барнаулом, но полеты там — настоящее приключение и путешествие в воздушном океане. Благодарю всех асов, которые показали мне, что испытывают летчики во время выполнения фигур высшего пилотажа в небе.
А фото в самолете — просто полет «на завтрак» в Алма-Ату. Открытие нового рейса. И экскурсии по красивейшему городу.
Жанна Редько,
SMM-менеджер:
В Горный Алтай езжу каждый год, и обычно стараюсь забраться подальше. Последняя поездка была на Кату-Ярык по Улаганскому тракту на обычном хэтчбеке (что, признаюсь, та еще авантюра). Но оно того стоило.
Там еще был, конечно, Акташ, Гейзеровое озеро, Кызыл-Чин (тот самый «Марс», на котором с каждым годом все больше туристов). Но все же главное, что меня тянет в эти поездки — сама дорога по Чуйскому тракту. Когда час за часом горы все выше, а тебе все сложнее выразить человеческими словами свой щенячий восторг.
Телецкое тоже люблю. Там хорошо. А из мест поближе очень понравился Че-Чкыш — «Долина горных духов», которая всего в 17 км от Чемала. Что насчет Алтайского края, здесь у нас есть чудесное озеро «Саввушка». Но я была там 7 лет назад, в «несезон», и поэтому отдых получился уединенным. Не знаю, получится ли сейчас так — поговаривают, что вряд ли.
Юлия Дильман,
CEO-специалист:
Частенько бываю в Горном и обожаю его за бирюзовую Катунь и зелёные горы. В каждый свой приезд обязательно иду к берегу реки — полюбоваться, потрогать ледяную воду и пофотографировать. В галерее есть Катунь всех цветов и времен года. А этим летом наконец-то сфотографировалась и сама.
Пока добиралась к этому виду, успела промочить ноги и погладить собаку с одной турбазы.
Екатерина Кадышева,
редактор новостей:
Раньше красоту Горного Алтая приходилось видеть только на картинках, и по рассказам знакомых представлять эти необыкновенно величественные горы, увидев которые чувствуешь всю эту красоту вокруг себя.
Большинство людей заранее планируют свои вылазки и путешествия, но иногда спонтанность и внезапные решения приносят куда больше удовольствия и драйва.
Под конец июля мне, наконец, посчастливилось увидеть все своими глазами, почувствовать те места, в которых удалось побывать и по максимуму набраться сил и вдохновения. Куда же без них!
Наша компания «заядлых» путешественников перед такой важной поездкой сразу махнула за покупкой палатки и надувного матраса.
По приезде мы сразу отправились на озеро Ая. И были самими счастливыми, купаясь под дождем. Ведь в тот момент важнее были ощущения и место, в которое мы уехали от всей городской суеты и комфорта.
Единственное, что мы планировали за все дни путешествия, так это место для ночлега. Река Катунь стала первой в нашем списке. Правда, мне так и не удалось побыть 100% туристом, ведь спать в палатке под проливным дождем для меня оказалось еще тем испытанием. Поэтому все последующие дни я ночевала в автомобильном царстве сна, а точнее его отсутствии.
Но это все мелочи и мы двигаемся дальше.
И тут на очереди чудо-внезапностей стало Телецкое озеро, которое щедро одарило меня своими видами, мыслями и впечатлениями. Усталость витала в вечернем воздухе и меня сразу погрузило в сон, на этот раз он был удачнее предыдущего.
На следующий день мы отправились за билетами на экскурсию по Телецкому озеру, которая длилась 6 часов. Меня окружал легкий туман, а горы отливали синим, незабываемо, такое нужно увидеть своими глазами.
Наш теплоход останавливался на водопадах, а по дороге к ним стояли деревянные домики, сувенирные лавки, мимо которых нельзя было пройти мимо, ведь запах свежей древесины и разнообразие красивой и оригинальной продукции мало кого оставит равнодушным.
За эти три дня мощных впечатлений ко мне пришло вдохновение, а вместе с ним и муза, которой я в благодарность посвятила эти строки:
Муза, как ясный день после дождя, как луч свободы среди грозных скал, прекрасна и мимолетна, успей поймать.
Неукротима и тонка, как стебель нежного цветка с росой, исчезнувшей поутру…
Счастлив тот человек, кто чувствует присутствие музы, прислушивается к своему внутреннему голосу и создает палитру всех красок вокруг себя.
Екатерина Карзова,
обозреватель altapress.ru:
В первый (и пока единственный) раз в жизни я уехала на «природу» на целую неделю в 2014 году. Это была Колывань: гора Синюха, озера Белое и Колыванское, музей Калашникова по дороге. Самые яркие впечатления — звездное небо и сильный ветер, который ночью натянул палатку, как парус, и сломал несколько дуг. А еще роды полевой мышки под чьей-то сумкой.
В прошлый раз редакция altapress.ru показывала, что хранит в своих сумках. Получилось очень любопытно, загляните.