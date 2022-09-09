Звездное небо и роды полевой мышки: редакция altapress.ru делится самыми яркими воспоминаниями из поездок по Алтаю

В эту пасмурную пятницу мы решили рассказать о наших путешествиях по Алтаю (и не только). В материале можно полюбоваться на фотографии с Марса, Синюхи, Бирюзовой Катуни и, внезапно, с гор Домбая в Карачаево-Черкесской Республике.

Евгений Бобров,

главный редактор altapress.ru:

Путешествовать по Алтаю я начал относительно недавно — лет семь назад. До этого казалось, что лучше утреннего круассана в Париже или том-яма в Бангкоке нет ничего.

Потом «распробовал» поездки в Горный. И утренний круассан на скале у Катуни тоже оказался вкусным. Но больше всего мое представление о местном отдыхе перевернул трехдневный сплав с друзьями по Чарышу. Необыкновенное приключение по реке, костры, палатки — все это очень зашло. С тех пор сплавы мы проводим каждый год, а между ними исследуем берега Ануя, практикуем ночевки на отпесках, покоряем горы и плаваем в озерах. Снимок, где я мечтательно смотрю в мирное будущее, сделан в прошлую субботу. Это утро на горе у реки Белой (недалеко от Колывани). Туман плывет над речкой, а я балдею над туманом.

Трое мои друзей еще спят в палатках, поэтому сделать фото попросил проходящего мимо медведя.

Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru.

Кристина Тарасова,

редактор новостей:

В этот раз скажу мало. Самые яркие воспоминания и красивейшие фотографии у меня из поездки на Чемал в 2018 году. Как и наш главный редактор, я сравниваю Алтай с Бангкоком. И для меня картошка на углях под звездным небом тоже кажется вкуснее оригинального азиатского супчика. В то лето на Чемале были потрясающие закаты. И природа была такой спокойной и тихой, что не хотелось даже разговаривать. Впрочем, это заметно даже на фотографиях.

Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru.

Надежда Скалон,

обозреватель altapress.ru:

Для меня хороший отдых — это когда есть красивая природа, а рядом хороший собеседник. Поэтому когда моя подруга — журналистка из Новосибирска, заядлый путешественник и отчаянный спорщик — позвала меня съездить в Чемал, вообще не раздумывала. Было это в 2021-м: май, розовые горы (цветет маральник), говорливые речки и всяческая живность… Мы легко нашли домик, где нас приютили, и попутную машину, доставившую нас в Горный за скромную сумму. И вот мы здесь. Ходим, наблюдаем, изучаем природу и, конечно, спорим. Среди гор — самое время пофилософствовать. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Чемал — он разный. Есть бедный Чемал — там на целой улице не сыщешь адресных табличек. Есть тот Чемал, который зарабатывает: это владельцы туристических баз, гостевых домиков вроде нашего. Он какой-то бессистемный и пестрый — рядом хижины и дворцы. Есть Чемал религиозный. Если захочешь, узнаешь про личный подвиг фотохудожника Виктора Павлова и его жены Гаянэ, продавших квартиру в Москве и построивших мост на остров и храм на острове. В окрестностях Чемала. Altapress.ru



Гаянэ теперь смотрительница музея , и ее слушать-не переслушать. Гаянэ верит , что несет свет людям. И огорчается , что по дороге к храму так много торговцев. А еще у моей подруги в Чемале живет старая знакомая Зина. Они не виделись тысячу лет (это легкое преувеличение), но мы нашли ее. Сидели у нее дома на берегу Катуни, слушали песни реки, ее рассказы и пили чай с козьим молоком. «Это ж как в городе плохо, если люди приезжают сюда и визжат от радости!», — Зина недоумевала, по-моему, искренне. Общение — невероятная ценность. Общение среди гор с хорошим человеком — что может быть прекраснее?

Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru.

Елизавета Козубенко,

корреспондент altapress.ru:

В прошлом году с семьей в решили красиво провести лето и съездить в Горный Алтай в Чулышманскую долину. Мы приехали и нам предстояло перебраться на пароме с одного берега Телецкое на другой. Помню, подъем в 4:00 и холодный ветер от воды. Но это того стоило, завораживающая красота! Быть в долине водопадов и не побывать на них — смертный грех. И вот, уставшие, но восхищенные мы ползли на гору к воде. Получили кучу впечатлений. На базе к нам прибежала собака. Местные жители сказали, что ее бросили туристы. Нам стало ее очень жаль, поэтому подкармливали животное колбасой. Все время, что мы там были, она была с нами. Потом, помню, были каменные грибы, высокий подъем, крутой спуск с горы и адское пекло.

Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru.

Лариса Васильева,

редактор новостей altapress.ru:

Путешествие дает яркие впечатления на долгое время. Например, в далекие 80-е я впервые встала на горные лыжи в Домбае. Пусть мы там все были «чайниками» и катались «плугом». Зато яркие сверкающие вершины остались в памяти надолго. Как и веселое время с моими друзьями из разных республик СССР. Помню их до сих пор. И даже со многими встречалась потом в Риге, Киеве, Ереване. Особое впечатление для меня — встреча с дельфинами в сочинском дельфинарии. В город-курорт я летала по приглашению мэра. Он был родом из Алтайского края, потому узнав, что из Барнаула хотят встретиться с земляком, отреагировал четко — срочно в Сочи. Сочи , дельфинарий. altapress.ru Открытие рейса Барнаул — Алма-Ата. altapress.ru С дельфинами я общалась не как зритель шоу. Афалины — самые красивые дельфины на свете. Они веселые, любопытные, дружелюбные. И хулиганы — облили меня водой, ударив хвостами по «акватории». На счастье. Отдельная история про аэродром Лесной. Он под Барнаулом, но полеты там — настоящее приключение и путешествие в воздушном океане. Благодарю всех асов, которые показали мне, что испытывают летчики во время выполнения фигур высшего пилотажа в небе. А фото в самолете — просто полет «на завтрак» в Алма-Ату. Открытие нового рейса. И экскурсии по красивейшему городу.

Домбай. altapress.ru Аэродром Лесной. altapress.ru

Жанна Редько,

SMM-менеджер:

В Горный Алтай езжу каждый год, и обычно стараюсь забраться подальше. Последняя поездка была на Кату-Ярык по Улаганскому тракту на обычном хэтчбеке (что, признаюсь, та еще авантюра). Но оно того стоило.



Там еще был, конечно, Акташ, Гейзеровое озеро, Кызыл-Чин (тот самый «Марс», на котором с каждым годом все больше туристов). Но все же главное, что меня тянет в эти поездки — сама дорога по Чуйскому тракту. Когда час за часом горы все выше, а тебе все сложнее выразить человеческими словами свой щенячий восторг.



Телецкое тоже люблю. Там хорошо. А из мест поближе очень понравился Че-Чкыш — «Долина горных духов», которая всего в 17 км от Чемала. Что насчет Алтайского края, здесь у нас есть чудесное озеро «Саввушка». Но я была там 7 лет назад, в «несезон», и поэтому отдых получился уединенным. Не знаю, получится ли сейчас так — поговаривают, что вряд ли.

Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru.

Юлия Дильман,

CEO-специалист:

Частенько бываю в Горном и обожаю его за бирюзовую Катунь и зелёные горы. В каждый свой приезд обязательно иду к берегу реки — полюбоваться, потрогать ледяную воду и пофотографировать. В галерее есть Катунь всех цветов и времен года. А этим летом наконец-то сфотографировалась и сама.

Пока добиралась к этому виду, успела промочить ноги и погладить собаку с одной турбазы.

Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru.

Екатерина Кадышева,

редактор новостей:

Раньше красоту Горного Алтая приходилось видеть только на картинках, и по рассказам знакомых представлять эти необыкновенно величественные горы, увидев которые чувствуешь всю эту красоту вокруг себя. Большинство людей заранее планируют свои вылазки и путешествия, но иногда спонтанность и внезапные решения приносят куда больше удовольствия и драйва. Под конец июля мне, наконец, посчастливилось увидеть все своими глазами, почувствовать те места, в которых удалось побывать и по максимуму набраться сил и вдохновения. Куда же без них! Наша компания «заядлых» путешественников перед такой важной поездкой сразу махнула за покупкой палатки и надувного матраса.

По приезде мы сразу отправились на озеро Ая. И были самими счастливыми, купаясь под дождем. Ведь в тот момент важнее были ощущения и место, в которое мы уехали от всей городской суеты и комфорта. Единственное, что мы планировали за все дни путешествия, так это место для ночлега. Река Катунь стала первой в нашем списке. Правда, мне так и не удалось побыть 100% туристом, ведь спать в палатке под проливным дождем для меня оказалось еще тем испытанием. Поэтому все последующие дни я ночевала в автомобильном царстве сна, а точнее его отсутствии.

Но это все мелочи и мы двигаемся дальше. И тут на очереди чудо-внезапностей стало Телецкое озеро, которое щедро одарило меня своими видами, мыслями и впечатлениями. Усталость витала в вечернем воздухе и меня сразу погрузило в сон, на этот раз он был удачнее предыдущего. На следующий день мы отправились за билетами на экскурсию по Телецкому озеру, которая длилась 6 часов. Меня окружал легкий туман, а горы отливали синим, незабываемо, такое нужно увидеть своими глазами. Наш теплоход останавливался на водопадах, а по дороге к ним стояли деревянные домики, сувенирные лавки, мимо которых нельзя было пройти мимо, ведь запах свежей древесины и разнообразие красивой и оригинальной продукции мало кого оставит равнодушным. За эти три дня мощных впечатлений ко мне пришло вдохновение, а вместе с ним и муза, которой я в благодарность посвятила эти строки: Муза, как ясный день после дождя, как луч свободы среди грозных скал, прекрасна и мимолетна, успей поймать.

Неукротима и тонка, как стебель нежного цветка с росой, исчезнувшей поутру… Счастлив тот человек, кто чувствует присутствие музы, прислушивается к своему внутреннему голосу и создает палитру всех красок вокруг себя.

Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru.

Екатерина Карзова,

обозреватель altapress.ru:

В первый (и пока единственный) раз в жизни я уехала на «природу» на целую неделю в 2014 году. Это была Колывань: гора Синюха, озера Белое и Колыванское, музей Калашникова по дороге. Самые яркие впечатления — звездное небо и сильный ветер, который ночью натянул палатку, как парус, и сломал несколько дуг. А еще роды полевой мышки под чьей-то сумкой.

Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru. Пятничная рубрика altapress.ru. altapress.ru.

В прошлый раз редакция altapress.ru показывала, что хранит в своих сумках. Получилось очень любопытно, загляните.