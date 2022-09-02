Паспорт, деньги, два диктофона. Журналисты altapress.ru показывают, что хранят в своих сумках

В прошлый раз редакция altаpress.ru показала игрушки , которые хранятся на столах журналистов. В эту пятницу мы решили рассказать, что лежит в наших бездонных сумках. Многие вещи удивили: кое-кто таскает с собой альбом фотографий и целый пакет медикаментов…

Кристина Тарасова,

редактор новостей:

Всегда мечтала оказаться в выпуске журнала Vogue, где я бы демонстрировала, что лежит в моей сумочке. Этот день настал. В моем шопере под строчками из стихотворения Маяковского «А вы могли бы?» спрятаны чудесные вещицы. Например, подруга подарила спички с моим знаком зодиака на обертке. Я ими еще ни разу не пользовалась, но они напоминают мне, что я огонь. Кроме того, у меня лежат винная пробка от «Санта Кристина» от главного редактора и духи «Кристина». Без темных очков я вообще не выхожу из дома! То же касается бутылки с питьевой водой, паспорта и кардхолдеров. Последних у меня аж два: один для дебетовых карт, а второй для скидочных и пропуска в альма-матер. Еще у меня есть бальзам для губ и влажные салфетки с запахом граната и ревеня. На фотографии вы можете увидеть термальную воду для лица, но обычно она стоит в редакции, где я провожу большую часть дня. Мне повезло (или нет, пока не разобралась): я сижу рядом с панорамными окнами и солнце очень часто ко мне заглядывает.

Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru.

Екатерина Карзова,

корреспондент:

Некоторые подбирают сумки под цвет туфелек, а я — под размер книг. Без «бумажных друзей» редко выхожу из дома. Также всегда с собой паспорт — вдруг придется поехать на режимный объект. И, конечно, наушники, чтобы расшифровывать диктофонные записи, а также слушать аудиосообщения и музыку по дороге на «дело».

Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru.

Анна Недобиткова,

обозреватель:

Кроме традиционного женского набора — расчески, губной помады и духов — есть в моей сумочке то, о чем все давно забыли. Медицинская маска! Хотя носить ее в общественных местах не обязательно, я все равно стараюсь это делать. Совсем скоро мне предстоит пробежать марафон в Москве, поэтому болеть сейчас вообще нельзя. Еще беру с собой витамин С: если не успеваю принять его дома, делаю это на работе.

Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru.

Анастасия Бичакова,

матерый SEO-специалист , опытный выпускающий редактор , пенсионерка:

Люблю покупать сумки, складывать в них вещи и оставлять дома. Но для читателей altapress.ru мне не жаль спины и рук, чтобы донести «торбу» до работы. А от дома, между прочим, идти целых 150 метров: можно и устать! Я человек простой, но противоречивый — и сумка тоже полна контрастов. В ней лежат два кошелька: один, с котиком, — для документов, а другой… Для таблеток, которые, по иронии, в него не влезают. Иногда мне кажется, что в этой импровизированной аптечке есть лекарства от всех болячек мира — в том числе камней в почках, диареи, насморка и мозолей. Но думаю я не только о расстройствах и диагнозах. Так что, как у истинной леди, в бездонной «авоське» SEO-специалиста — детский спрей для волос «легкое расчесывание», крем для рук (хотя на самом деле для лица), духи с ароматом ванили, жвачка и самодельные бусы. Кстати, никогда не вынимаю из сумки альбом с фотографиями, подаренный корреспондентом Екатериной Карзовой. Она же любезно предоставила маску с надписью, которая точно и филигранно описывает мой характер. Да, я вредная. А еще ношу с собой игральные кубики, доставшиеся от бывшего корреспондента Евгении Скаредовой: зачем — не знаю, но они прелестные. Кроме того, я счастливая обладательница обложки на паспорт с игривым корги, ультрамодных очков за 50 рублей и телефонной книги (ведь 23 года — все-таки не шутки). А мышку и блокнот мне подарили за участие в конкурсе журналистов.

Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru.

Лариса Васильева,

редактор новостей:

Моя сумка-клатч такая узкая и небольшая, что даже телефон в тягость. Маска — в обязательном порядке. Но я приспособила сумочку для хранения ценных бумаг — результатов исследований из поликлиники. Пока три тьху. Недавно мне доктор сказал, что с мне можно в космос лететь. Да, под песни Рогозина. Чего и всем желаю. Здоровья близким.

Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru.

Юлия Дильман,

SEO-специалист , редактор новостей:

Люблю носить с собой в сумке приятные мелочи. Среди них любимая кокосовая «гигиеничка», золотистый блеск для губ и расческа-зеркальце.

Помимо этого, по неизвестной причине, ношу ключ от редакции с прошлой работы (делала его за 400 рублей и просто так никому не отдам— только продам). Плюс, жетончик из метро в Санкт-Петербурге на память. Вообще я покупала его младшей сестре, когда мы были в культурной столице этим летом. Но она забыла его у меня в сумке, и с тех пор мы неразлучны. И… Вещи. без которых не обойтись: паспорт с Йодами, ключи, кошелек, зарядка и обязательно что-нибудь перекусить.

Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru. Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru.

Анна Кабанова,

корреспондент:

Раньше я думала, что ни на что не смогу променять рюкзак. Но постепенно стала все чаще и чаще изменять ему с этой красоткой. Ее мне подарила на день рождения сестра. Она всерьез увлечена созданием авторских аксессуаров. Правда, живет далеко — в Москве. Но, благодаря сумке, будто всегда со мной. Теперь о содержимом. Первую половину можно смело назвать «Уголок здоровья»: антисептик для рук, многоразовая маска (ношу ее в людных местах), бальзам для губ — мою любимую бьюти-штучку. Также две пары наушников. Проводные (в кармашке) — для помещения, а «свободные» — для улицы.

Кстати, голубой цвет выбрала специально, чтобы не потерять в сумке. И вообще, обожаю этот оттенок. С диктофоном, думаю, все понятно. Этот дружок со мной с первого курса. Купила его на одну из первых стипендий и с тех пор не расстаюсь. И о любимом — литературе и журналистике. В книге, хранящейся в сумке, собраны лучшие тексты издания «Такие дела». И удовольстве, и профессиональная польза. А еще берегу милейшую закладку — подарок героя одного из моих текстов. Увы, только таких котиков я могу позволить себе с моей-то аллергией.

Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru Altapress.ru: что в моей сумке? altapress.ru

Крик обиды

Напоследок пожалуемся, что главный редактор altapress.ru Евгений Бобров беспардонно и нагло отказался участвовать в показе сумок. Но мы не промолчим: он ходит с пустыми руками и в очках-«невидимках».

Кстати, недавно мы показали фотографии наших кошечек. Загляните на досуге: умиление и улыбка гарантированы.