Чем бы дитя ни тешилось: редакция altapress.ru показывает игрушки, которые вдохновляют журналистов на работу

Журналисты altapress.ru раскрывают секреты хороших текстов. Чтобы удача преследовала нас, мы обязательно гладим лапку тираннозавру Кексу и здороваемся со слизняком Василием. Топовые материалы помогает писать знаток пера Свинокио, а снимать красивые фотографии — кукла-вуду Крупеничка. Рассказываем, какие еще «счастливые» игрушки живут в нашей редакции.

Евгений Бобров,

главный редактор altapress.ru:

На заре интернета один из поисковиков провел общероссийский конкурс на лучший ник. В то время я потешался над своим Свинокио — в транслитерации Svinokio. Он образовался от свинки и Пиноккио. Отправил заявку и неожиданно мой ник признали лучшим в России. Организаторы не сочли необходимым вручить победителю денежный приз, но зато прислали эту фигурку. Она стоит у меня на рабочем столе уже больше 20 лет и защищает от ковида. Ну и, конечно, напоминает, что в журналистике не должно быть места свинству.

Игрушки редакции altapress.ru. altapress.ru.

Кристина Тарасова,

редактор новостей:

Динозаврика Жорку мне подарила лучшая подруга. Раньше он охранял мои книжные полки (иногда сам открывал томик Чехова, — шебутной), а теперь красуется на рабочем столе в редакции. Именно он вдохновляет меня на оригинальные и порой дерзкие заголовки. В тяжелые дни, когда приходится писать много жутких новостей, Жорка успокаивает меня свой безмятежностью.

Игрушки редакции altapress.ru. altapress.ru. Игрушки редакции altapress.ru. altapress.ru. Игрушки редакции altapress.ru. altapress.ru.

Лариса Васильева,

редактор новостей:

Дельфины и Альф — прекрасные источники настроения. А если настроение хорошее, то и работа «заводная». Хочется просто горы свернуть. Альфа мне подарили коллеги, не одного причем. Была даже сумка-рюкзак. Я с ней ездила в командировки. Такой веселый талисман… Многие сейчас в других городах и редакциях, а Альф здесь: помнит их и напоминает мне о прекрасных веселых буднях.

Игрушки редакции altapress.ru. altapress.ru.

Анастасия Бичакова,

SEO-специалист:

У меня на столе прелестный шар с Дедом Морозом. А еще — кот Норман и динозавр Сергей с желтой «гривой», доставшиеся в наследство от Маргариты (по прозвищу Птичка) — бывшей сотрудницы altapress.ru. Глазастый Норман с выразительными усами и ушами-сердечками — не просто безделушка, а еще и функциональная, полезная вещь. Это органайзер, в который помещается множество карандашей и ручек. К тому же, его можно разбирать как пазл: отличный антистресс!

Кстати, «питомца» назвали в честь Ритиного кота — такого же вальяжного, милого и колоритного. Динозавр Сергей (он же Серега) — тоже симпатичный юноша. У него голубые глаза и аккуратный педикюр. Считаю, этот персонаж прекрасно дополняет добродушного Деда Мороза. Кроме того, раньше я хранила на столе музыкальную шкатулку, заваленную косметикой: она перешла ко мне от экс-выпускающего редактора Александра.

Правда, чтобы случайно не сломать, я унесла ее домой. Теперь «прячется» на подоконнике, никому не разрешаю ее трогать и сама не прикасаюсь. Красивая.

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Анна Кабанова,

корреспондент:

У меня на столе живут две дамы разной степени прекрасности. Одна без кровати жить не может, а вторая самодостаточная и независимая. С нее и начну. Это Крупеничка — древнерусская кукла-оберег. Такие мастерят в селе Лосиха, на мастер-классах. Она досталась мне на память о командировке туда. Я выросла на куклах Барби и пупсах с больши-и-ими голубыми глазами, поэтому не сразу привыкла к новой подружке без лица. Зато какие косы и наряд! Ну, а с принцессой все понятно. Она вылупилась из «Киндер-сюрприза». Правда, корона с ее головы иногда падает. Ну, это даже к лучшему — нечего тут «звездить». У этой барышни и так есть шикарная кровать. Кстати, о ее происхождении не помню, но в композицию вписывается.

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Екатерина Карзова,

корреспондент:

Стол иногда напоминает мне небольшой филиал «Детского мира». Все это не от желания бесперебойно прокрастинировать, а от большой сентиментальности. Каждая вещь несет воспоминания. Статуэтку бычка подарила однокурсница, слизняк-антистресс Василий — трофей из отпуска в Казахстане, верблюд-органайзер — творение моей родственницы-художницы, а кубик Рубика — просто напоминание о том, что я все еще не научилась его собирать. И «вишенка» коллекции — деревянная игрушка-хлопушка от слабовидящих умельцев.

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Анна Недобиткова,

обозреватель:

Все, что есть на рабочем столе, досталось от бывших коллег. Игрушки — память о тех, с кем я работала. Лама — от Настасьи Коваленко, нашего бывшего выпускающего редактора, лягушка — от экс-главреда Олега Копылова. Волк Забивака «пришел» от Насти Корягиной. А от фотографа Олега Богданова достался обожженный мяч со сгоревшего стадиона «Коммунальщик».

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Кстати, недавно мы показали фотографии наших кошечек. Загляните на досуге: умиление и улыбка гарантированы.