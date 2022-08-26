Чем бы дитя ни тешилось: редакция altapress.ru показывает игрушки, которые вдохновляют журналистов на работу

Евгений Бобров,
главный редактор altapress.ru:
На заре интернета один из поисковиков провел общероссийский конкурс на лучший ник. В то время я потешался над своим Свинокио — в транслитерации Svinokio. Он образовался от свинки и Пиноккио. Отправил заявку и неожиданно мой ник признали лучшим в России. Организаторы не сочли необходимым вручить победителю денежный приз, но зато прислали эту фигурку. Она стоит у меня на рабочем столе уже больше 20 лет и защищает от ковида. Ну и, конечно, напоминает, что в журналистике не должно быть места свинству.
Кристина Тарасова,
редактор новостей:
Динозаврика Жорку мне подарила лучшая подруга. Раньше он охранял мои книжные полки (иногда сам открывал томик Чехова, — шебутной), а теперь красуется на рабочем столе в редакции. Именно он вдохновляет меня на оригинальные и порой дерзкие заголовки.
В тяжелые дни, когда приходится писать много жутких новостей, Жорка успокаивает меня свой безмятежностью.
Лариса Васильева,
редактор новостей:
Дельфины и Альф — прекрасные источники настроения. А если настроение хорошее, то и работа «заводная». Хочется просто горы свернуть.
Альфа мне подарили коллеги, не одного причем. Была даже сумка-рюкзак. Я с ней ездила в командировки. Такой веселый талисман… Многие сейчас в других городах и редакциях, а Альф здесь: помнит их и напоминает мне о прекрасных веселых буднях.
Анастасия Бичакова,
SEO-специалист:
У меня на столе прелестный шар с Дедом Морозом. А еще — кот Норман и динозавр Сергей с желтой «гривой», доставшиеся в наследство от Маргариты (по прозвищу Птичка) — бывшей сотрудницы altapress.ru.
Глазастый Норман с выразительными усами и ушами-сердечками — не просто безделушка, а еще и функциональная, полезная вещь. Это органайзер, в который помещается множество карандашей и ручек. К тому же, его можно разбирать как пазл: отличный антистресс!
Кстати, «питомца» назвали в честь Ритиного кота — такого же вальяжного, милого и колоритного.
Динозавр Сергей (он же Серега) — тоже симпатичный юноша. У него голубые глаза и аккуратный педикюр. Считаю, этот персонаж прекрасно дополняет добродушного Деда Мороза.
Кроме того, раньше я хранила на столе музыкальную шкатулку, заваленную косметикой: она перешла ко мне от экс-выпускающего редактора Александра.
Правда, чтобы случайно не сломать, я унесла ее домой. Теперь «прячется» на подоконнике, никому не разрешаю ее трогать и сама не прикасаюсь. Красивая.
Анна Кабанова,
корреспондент:
У меня на столе живут две дамы разной степени прекрасности. Одна без кровати жить не может, а вторая самодостаточная и независимая. С нее и начну. Это Крупеничка — древнерусская кукла-оберег. Такие мастерят в селе Лосиха, на мастер-классах. Она досталась мне на память о командировке туда.
Я выросла на куклах Барби и пупсах с больши-и-ими голубыми глазами, поэтому не сразу привыкла к новой подружке без лица. Зато какие косы и наряд!
Ну, а с принцессой все понятно. Она вылупилась из «Киндер-сюрприза». Правда, корона с ее головы иногда падает. Ну, это даже к лучшему — нечего тут «звездить».
У этой барышни и так есть шикарная кровать. Кстати, о ее происхождении не помню, но в композицию вписывается.
Екатерина Карзова,
корреспондент:
Стол иногда напоминает мне небольшой филиал «Детского мира». Все это не от желания бесперебойно прокрастинировать, а от большой сентиментальности. Каждая вещь несет воспоминания. Статуэтку бычка подарила однокурсница, слизняк-антистресс Василий — трофей из отпуска в Казахстане, верблюд-органайзер — творение моей родственницы-художницы, а кубик Рубика — просто напоминание о том, что я все еще не научилась его собирать.
И «вишенка» коллекции — деревянная игрушка-хлопушка от слабовидящих умельцев.
Анна Недобиткова,
обозреватель:
Все, что есть на рабочем столе, досталось от бывших коллег. Игрушки — память о тех, с кем я работала. Лама — от Настасьи Коваленко, нашего бывшего выпускающего редактора, лягушка — от экс-главреда Олега Копылова. Волк Забивака «пришел» от Насти Корягиной. А от фотографа Олега Богданова достался обожженный мяч со сгоревшего стадиона «Коммунальщик».
Кстати, недавно мы показали фотографии наших кошечек. Загляните на досуге: умиление и улыбка гарантированы.