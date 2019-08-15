17 августа в Барнауле на Нулевом километре состоится грандиозный гастрономический фестиваль «День Мясного гурмана» . Мы нашли минимум пять причин, чтобы не пропустить это яркое событие августа!

Десятки наименований мясных деликатесов и разных сортов колбасы на гастрономическом фестивале придутся по вкусу взрослым и детям. Отметим, что в 2018 году на празднике побывало более 10 тысяч человек, а съедено было 1,5 тонны мяса от различных производителей со всего Алтайского края.

2. Семейный праздник

5 причин не пропустить «День Мясного гурмана» в Барнауле. Фото: «Барнаульский Пищевик».

Грандиозная развлекательная площадка с множеством конкурсов для больших и маленьких гостей праздника будет организована генеральным партнером — компанией «Барнаульский пищевик». Аниматоры, фокусники, зажигательные танцевальные номера профессиональных танцоров и феерическое шоу барабанщиков. Все желающие могут посоревноваться в скоростной лепке пельменей и мясной нарезке, кулинарных викторинах и конкурсах.

3. Шашлычное изобилие

5 причин не пропустить «День Мясного гурмана» в Барнауле. Фото: «Барнаульский Пищевик».

В этот день можно попробовать самый разный шашлык на любой вкус: свинина, баранина, курица, индейка и т.д. Так в прошлом году, только у палаток «Барнаульского пищевика» разошлось более двух тысяч порций любимого мясного блюда.

4. Призы и подарки

5 причин не пропустить «День Мясного гурмана» в Барнауле. Фото: «Барнаульский Пищевик».

Каждый час партнеры праздника будут выбирать счастливчика для розыгрыша ценных призов. В призовом фонде — множество подарков, среди которых сертификаты на продукцию, мясные корзины, бытовая техника и вкусные деликатесы.⠀⠀⠀

5. Музыкальное шоу

5 причин не пропустить «День Мясного гурмана» в Барнауле. Фото: «Барнаульский Пищевик».

На фестивале компании-участники праздника изобразят символический «оркестр» и стилизуют свои площадки под определенные музыкальные инструменты. Праздник продлится до 21:00, а хедлайнером вечерней музыкальной части фестиваля станет cover band LIVE’N’DRIVE.

P.S. Это далеко не все причины побывать на фестивале «День Мясного гурмана». Множество сюрпризов и угощений ждет участников праздника. Уже по традиции «Барнаульский пищевик» здесь отмечает свой День рождения — потому приглашены все без исключения! 17 августа, Барнаул, Нулевой километр! Начало в 12:00.