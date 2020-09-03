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7 причин, по которым кредиты на личные цели стали так популярны в последнее время

Чрезвычайные ситуации часто наступают в тот момент, когда вы меньше всего их ожидаете. Это может быть необходимость медицинского обследования, домашний и автомобильный ремонт, или даже необходимость денежного вливания в ваш бизнес. Кредиты на личные цели — это виды кредитов, предназначенные для личного пользования. Как правило, они не обеспечены, что означает, что заемщики не обязаны предоставлять залог.

Кредиты на личные цели.
Кредиты на личные цели.
Источник: Kreditus.eu

Это очень удобные кредиты, и их популярность растет день ото дня. В отличие от других типов кредитов, по ним очень просто получить одобрение, и это одна из причин, почему они так предпочтительны. Весь процесс подачи заявки в некоторых учреждениях, таких как Finance43, очень прост. Существуют также различные условия, с которыми можно столкнуться при оформлении кредита на личные цели, однако такой вид кредита почти всегда доступен для большинства людей.

Почему личные кредиты стали такими популярными? Давайте разберемся:

1. Сокращение периодов ожидания, когда необходимы средства

Некоторые предприятия, особенно новые, могут не соответствовать стандартам, которые необходимы для одобрения бизнес-кредитов. Когда дополнительные средства необходимы, владельцы могут рассмотреть возможность получения кредита на личные цели. Например, по мере расширения бизнеса становится все более необходимым совершенствовать производство для удовлетворения потребностей клиентов. Кроме того, много средств требуется для обслуживания новых рынков.

2. Более низкие процентные ставки

Обычно за пользование чужими деньгами приходится платить — т. н. проценты. По сравнению с бизнес-кредитами и ипотекой, личные кредиты стоят дешевле. Прежде чем подавать заявку на кредит, рациональные заемщики ищут более низкие ставки. В настоящее время кредиторы устанавливают более низкие процентные ставки, что побуждает потребителей снова и снова брать кредиты.

В наши дни Интернет сделал все намного проще. Заемщики могут искать процентные ставки и делать их сравнение онлайн.

3. Существуют различные виды кредитов на личные цели

Банки и другие кредитные учреждения предлагают различные виды кредитов. Определяющими факторами являются уровень дохода и статус занятости. Это означает, что почти все потребители могут получить помощь, когда они сталкиваются с финансовым кризисом. На самом деле, есть разные классы заемщиков, среди которых могут оказаться даже пенсионеры.

С течением времени появляется все больше и больше вариантов. С этой тенденцией популярность кредитов на личные цели будет расти.

4. Более легкое одобрение

Это еще одна привлекательная особенность кредитов на личные цели. Подача заявления требует меньше документации по сравнению с другими категориями кредитов. Фактически, с развитием технологий наступает время, когда весь процесс станет безбумажным. В настоящее время некоторые банки используют банкоматы для предоставления личных займов тем, кто отвечает их требованиям.

5. Процесс подачи заявления был упрощен

Прошли те времена, когда банки и другие кредитные учреждения критически рассматривали заявки на кредит. В большинстве случаев кредиторам требовалось дополнительное доказательство того, что кредит будет погашен. Но сегодня все совсем по-другому. Чтобы привлечь больше клиентов, кредиторы делают все возможное, чтобы облегчить процесс подачи заявки. Интересно, что кредиторы пытаются помочь заемщикам откорректировать свою заявку и повысить критерии приемлемости.

Заемщики больше не должны подвергаться утомительным процессам подачи заявок, чтобы получить одобрение на получение кредита. На самом деле, можно подать заявку на кредит, даже находясь дома.

6. Простота финансирования и растущий интерес к предпринимательству

Число людей, которые начинают заниматься предпринимательством, увеличивается с каждым днем. По этой причине существует большая потребность в финансировании. Многие люди часто обращаются к венчурным капиталистам и ангелам, но в большинстве случаев результат отрицательный. В результате многие деловые люди обращаются за получением кредита на личные нужды, который они могут легко оформить для финансирования своего бизнеса. Более того, рынок этих видов кредитов значительно увеличился.

Некоторое время назад, только люди, которые были хорошо развиты в финансовых вопросах, могли получить кредиты на личные цели. Сегодня даже мелкие кредиторы занимаются бизнесом, и это повысило популярность отрасли.

7. Погашение достаточно гибкое

Существуют различные формы оплаты, в том числе — Стандартные инструкции (SI) и Net Banking. Опять же, вам не нужно тратить много времени в очереди, чтобы погасить кредиты, как это было раньше.

Вывод

Есть множество факторов, которые способствовали популярности кредитов на личные нужды. Мы рассмотрели 7 основных причин. Со временем популярность личных займов будет расти. Будущее будет ярче. Однако не поддавайтесь искушению занимать больше, чем можете себе позволить.

Информационно-аналитический сервис Kreditus. eu не предоставляет финансовых услуг, не выдает кредиты и не выступает посредником при оформлении займов. Вся информация, размещенная на сайте, предоставляется бесплатно, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой.

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