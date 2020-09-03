7 причин, по которым кредиты на личные цели стали так популярны в последнее время

2. Более низкие процентные ставки

Обычно за пользование чужими деньгами приходится платить — т. н. проценты. По сравнению с бизнес-кредитами и ипотекой, личные кредиты стоят дешевле. Прежде чем подавать заявку на кредит, рациональные заемщики ищут более низкие ставки. В настоящее время кредиторы устанавливают более низкие процентные ставки, что побуждает потребителей снова и снова брать кредиты.

В наши дни Интернет сделал все намного проще. Заемщики могут искать процентные ставки и делать их сравнение онлайн.