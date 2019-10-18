Придумайте название для экологичного жилого поселка в Павловске и выиграйте приз

Выиграть подарок может любой желающий. Главное требование — название должно быть оригинальным, запоминающимся, положительным и отражать индивидуальную особенность поселка: комплекс деревянных домов из клееного бруса для молодых специалистов лесной отрасли в экологически чистом месте, рядом с лесом и рекой Касмала.

Дом из клееного бруса. Фото: ЛХК «Алтайлес».

В компании рассказали, что строительство нового жилья для сотрудников «Павловского ДОК» — часть социальной политики, направленной на создание комфортных условий для труда и жизни специалистов лесной отрасли. В настоящее время первый 12-квартирный дом в с. Павловск уже готовится к сдаче. Всего проект включает 29 домов, в том числе 2 многоквартирных, 6 таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100−200 м2, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта. Все жилье будет построено из экологичных материалов и комплектующих — клееного бруса, деревянных евроокон и дверей, выпускаемых на заводах холдинга «Алтайлес».

План поселка. Фото: ЛХК «Алтайлес».

Для того , чтобы принять участие в конкурсе необходимо совершить три простых действия:

Внимательно ознакомиться с полными правилами конкурса на сайте altaidom.com в разделе «Новости» Подписаться на официальный аккаунт холдинга «Алтайлес» в Instagram Отправить в Директ аккаунта Заявку , содержащую ваш вариант названия поселка. Не допускается использование слов на иностранном языке , аббревиатур или уже существующих названий жилых комплексов , кварталов , микрорайонов! Количество предложенных вариантов ограничено — не более двух!

Прием конкурсных работ продлится до 24 октября 2019 года включительно. Лучшее название определит жюри. Итоги будут объявлены 25 октября 2019 года и опубликованы на сайте altaidom.com в разделе «Новости», а также в группах холдинга в социальных сетях во ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook.