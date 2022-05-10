Приехали: в Барнауле частично перекрыли движение по мосту в районе Нового рынка. Фоторепортаж altapress.ru

Движение автотранспорта по мосту в районе Нового рынка в сторону бывшего Дома быта перекрыто. Другая часть пр. Ленина пока функционирует в прежнем режиме. Пока на путепровод доступ открыт трамваям. Около ТЦ «Пионер» вот-вот начнется строительство разворотного кольца для электротранспорта. Работы будут вестись две недели, и уже 25 мая мост будет закрыт полностью. О том, как прошло историческое для города событие — читайте в материале altapress.ru.

Сегодня, 10 мая, на перекрестке перед ТЦ «Пионер» дорожные работники установили знаки объезда. Светофоры в этом месте отключили, а весь транспортный поток с главного проспекта направили на ул. Пионеров и далее на пр. Калинина. Здесь уже освежили разметку — на пр. Калинина появились выделенные полосы для общественного транспорта. При этом, «дорожники» напоминают, что согласно ПДД личному автотранспорту ездить по ним запрещено.

Уже скоро у ТЦ «Пионер» начнется строительство разворотного кольца и сетей для электротранспорта. Директор Горэлектротранса Николай Петряшин, заверил: практически все материалы закуплены, и, если не возникнет форс-мажорных ситуаций, все работы будут выполнены в срок.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, что работы будут длиться около двух недель — с 10 по 22 мая. После чего строители возьмутся за разворотное кольцо у бывшего Дома быта.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

«На сегодняшний день перекрыта четная часть пр. Ленина. Теперь можно поворачивать только с крайней правой полосы на ул. Пионеров. Но сохраняется движение в сторону центра города», — пояснил Шеломенцев.

Он добавил, что после запуска первого разворотного кольца изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы и маршрутные такси будут двигаться по пр. Калинина на ул. Аносова. До полного закрытия моста — ориентировочно 25 мая — в обратном направлении они будут ездить по привычному маршруту.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

Руководитель Горэлектротранса Николай Петряшин отметил, что до 20 мая трамваи будут двигаться без ограничений. После этого доступ на мост закроют и для них. Для пешеходов к тому времени организуют временный переход через железнодорожные пути. Так люди смогут беспрепятственно пересесть на любой из видов электротранспорта и продолжить движение.

Как раз в этот период начнут полноценно действовать пересадочные талоны. Они будут действовать на протяжении всего периода масштабной реконструкции путепровода, которая завершится до конца 2023 года.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

Согласно новому тарифу, пассажиры смогут воспользоваться купленным в трамвае билетом для пересадки в любой из видов электротранспорта. Билет будет действовать в течение полутора часов. Как пояснил Николай Петряшин, у пассажиров проблем с талонами возникнуть не должно, ведь каждый из них будет зафиксирован в электронной системе и отображаться на валидаторах кондукторов.