Приглашаем всех на праздник

Внимание, жители и гости города Барнаула! 8 октября с 10:00 до 16:00 часов приглашаем всех на осенний праздник, посвященный популяризации здорового образа жизни «Здоровое поколение»!

На площадке гостей праздника ждут более 20 алтайских производителей продуктов питания из всех категорий. И каждый приготовил для жителей Барнаула сюрпризы! Для ценителей вкусной еды на празднике можно попробовать шашлык от ШАШЛЫК ШЕFF, чебуреки от Чебурек. уз, гриль от URBAN GRILL, блюда от кухни правильного питания «Кунжут и тыква» и кафе «Азим», рыбные блюда от Осётр 22 и Знатный плов! Только свежее, только лучшее, только настоящее — Алтайское!

Вы сможете приобрести продукцию местных производителей, таких как: Arte Bianka, Алтайское поместье, «Сёмин пряник» и «Катин пряник», «Малабар», «Фитоком Алтай», «Магия трав», «Звезда Алтая», Ленд24, «Ренессанс Косметик», «Малавит», Renoir Coffee, «Солнце Алтая», Fitness Formula, «Барнаульский молочный комбинат» и Компания Киприно и другие!

Праздничное мероприятие на улице Мало-Тобольской. Фото: Дмитрий Лямзин



В программе: красочная ярмарка, массовый флэшмоб, спортивные выступления, концертная программа и розыгрыши призов!

8 октября, улица Мало-Тобольская, Барнаульский Арбат. Будет здорово, вкусно и полезно! Ждем всех!

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