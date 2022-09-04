4 сентября
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Жизнь

Пригласили всех, пустили избранных. Жители Барнаула возмутились «закрытым» концертом прославленного коллектива

Жительница Барнаула не смогла попасть на концерт прославленного ансамбля из Чечни «Вайнах», который в День города выступил в местном ДК — на него не продавали билеты.

Ансамбль "Вайнах"
Ансамбль "Вайнах"
wikipedia.org

Женщина рассказала, что увидела анонс концерта в СМИ. В частности, о нем говорил председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков — его слова процитировал, например, «Толк».

В частности, говорилось о том, что «ансамбль „Вайнах“ пригласили выступить на 292-летии краевой столицы по договоренности с главой Чеченской Республики».

Но когда женщина попыталась узнать о билетах на концерт, ее постигла неудача — билеты на «Вайнах» в кассе ДК Барнаула не продавались. Женщине сказали, что на концерт раздают пригласительные, но где их достать — в ДК не знали.

«Так для кого этот концерт, наверное, еще и за бюджетные средства? Кто эти счастливчики, которые сегодня по пригласительным попадут на выступление? А я — простая жительница города, без связей и родственников, имеющих доступ к пригласительным, так сказать, обойдусь. Если концерт был изначально для избранных, так зачем такие громкие анонсы на всех СМИ? Для отчетности? А Рамзан Ахматович, отпуская коллектив в Барнаул, знал, что концерт не для народа?», — возмутилась жительница города в группе Barnaul 22

Кому же все-таки достались пригласительные на концерт — так и осталось загадкой.

Как в целом прошел День города в Барнауле — смотрите в трансляции altapress.ru.

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