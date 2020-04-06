Пригород Барнаула освятили на машине от COVID-19

Автомобиль, в котором предположительно был священник, снял пользователь Barnaul 22.
«Вот как у нас с коронавирусом борятся — поп едет, машет, обеззараживает Чесноковку», — прокомментировал автор видео.
Пользователи соцсетей заметили, что в Новоалтайске не выявлено ни одного зараженного, «значит помогает». Некоторые посоветовали также использовать чеснок.
Ранее патриарх Кирилл совершил похожий обряд, объехав Москву с чудотворной иконой «Умиление».
5 апреля в Алтайском крае было выявлено еще пять случаев заболевания. Таким образом, в больнице № 5 лежат 12 человек с подтвержденным диагнозом.