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Жизнь

Пригород Барнаула освятили на машине от COVID-19

В Новоалтайске, в микрорайоне Чесноковка, была замечена странная «Нива». Некто прямо из нее окроплял улицы.

Неизвестные освящали Чесноковку в Новоалтайске
Неизвестные освящали Чесноковку в Новоалтайске
Barnaul 22

Автомобиль, в котором предположительно был священник, снял пользователь Barnaul 22.

«Вот как у нас с коронавирусом борятся — поп едет, машет, обеззараживает Чесноковку», — прокомментировал автор видео.

Пользователи соцсетей заметили, что в Новоалтайске не выявлено ни одного зараженного, «значит помогает». Некоторые посоветовали также использовать чеснок.

Ранее патриарх Кирилл совершил похожий обряд, объехав Москву с чудотворной иконой «Умиление».

5 апреля в Алтайском крае было выявлено еще пять случаев заболевания. Таким образом, в больнице № 5 лежат 12 человек с подтвержденным диагнозом.

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