Пригородный поселок Барнаула оказался в снежном плену

Поселок Центральный в пригороде Барнаула уже неделю находится в снежном плену, жители не знают, куда обращаться, об этом они сообщили в паблик Barnaul22.

На фото, которые прислали жители, — огромные сугробы и кучи снега. По ним протоптаны тропки.

В комментариях под постом разгорелась жаркая дискуссия. Многие барнаульцы обвинили жителей поселка в бездействии и посоветовали им самим нанять трактор или выйти на улицы с лопатами.

Некоторые им возразили: мол чистить снег — это обязанность власти.

«Почему то государство, когда приходит время оплаты налогов, не спрашивает готовы ли мы их оплатить, а сразу начинает начислять пеню», — заметил один из участников сообщества.