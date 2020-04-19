Прыгунья Елена Исинбаева удивила подписчиков сине-фиолетовыми волосами

Пост олимпийская чемпионка сопроводила строчками из известной песни Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца».

Комментаторы не пожалели восторженных слов: «Вот это перемены!», «Отвал башки, Лен!», «Круто! Очень красивая», «Прям не узнать», — написали они.

Исинбаева также выложила фото в новом образе со своей дочерью Евой, в шутку пожаловавшись на роль «безотказной модели»:

«Дочь видимо будет связана с творческой работой… Благо у меня густые волосы, можно дергать и целый день чесать, лицо уже сжалось о нанесения и снятия макияжа», — поделилась спортсменка.

Напомним, что в прошлом году прыгунья уже меняла свой образ, обесцветив свои вороные волосы. Поклонники сравнили ее тогда с участницей Comedy Woman Екатериной Варнавой.