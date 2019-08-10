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10 августа 22°C

«Приказано уничтожить!». В США начали борьбу с жестокими играми-стрелялками

Из всемирной торговой сети WalMart исчезла реклама компьютерных игр с насилием и жестокими «стрелялками». В СМИ расценивают это как начало борьбы с подобным развлекательным продуктом, которую объявил президент Дональд Трамп.

Компьютерная игра.
Компьютерная игра.
CC0

После очередных массовых расстрелов в США Дональд Трамп и его сторонники-сенаторы обвинили во всем жестокие компьютерные игры и их разработчиков. По некоторым данным, сообщает сайт ferra.ru, в стране началась тихая борьба с этим «злом».

Крупнейшая торговая сеть WalMart убрала из своих магазинов рекламу и демонстрационные установки с играми, «показывающими насилие», Странно то, что в этой же сети можно купить оружие и поеприпасы, утверждает издание.

Напомним, в начале августа в США произошло сразу несколько инцидентов с массовой стрельбой — Техасе, Огайо и Иллинойсе. Всего было убито 29 человек и почти 50 получили ранения.

В частности, полиция смогла задержать 21-летнего Патрика Крушиуса, который стрелял из винтовки по посетителям супермаркета в техасском Эль-Пасо. В Дейтоне 24-летний Коннор Беттс устроил стрельбу около бара Ned Peppers, а затем сам был убит полицией.

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