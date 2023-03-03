Приключения Ани в Узбекистане. Как я съездила в Ташкент и почему мне не понравился плов

Я полетела в столицу Узбекистана в середине февраля 2023 года, чтобы погреться, отведать самый вкусный плов и, наконец, увидеть любимого брата. Рассказываю, почему удался только третий пункт. А еще о ценах, красотах и трудностях страны, в которой поначалу не чувствуешь себя иностранцем.

Краткое содержание

Перелет в рублях и часах

В Ташкент мы с мамой вылетали из Новосибирска. Два билета туда и обратно обошлись примерно в 60 тыс. рублей (и это без багажа).

Еще около 4 тыс. рублей пришлось отдать за сутки в гостинице возле аэропорта. Там мы переночевали после приезда в Новосибирск.

А утром пошагали к нужному терминалу. Было еще темно, шел крупными хлопьями снег. Путь освещали огни аэропорта. В легких кроссовках я скользила по дороге и мечтала о том, что скоро наконец пойду по сухому асфальту. «Ага, щас, прям!», — сказала погода.

Самолет. unsplash.com

Эта хитрая дама сначала решила обмануть нас, чтобы мы могли, как истинные туристы, расслабиться. А потом долбанула дождем по голове. Ливни не стихали все пять дней, пока мы гостили в теплой стране.

Итак, мы вышли из международного аэропорта «Ташкент» навстречу солнцу в полдень по местному времени. Уточню, что между столицами Алтайского края и Узбекистана разница во времени всего два часа. Значит, в Барнауле в это время было два часа дня.

Отдельно хочется отметить питание, которое предоставляет пассажирам эконом-класса одна из узбекских авиакомпаний.

В самолете. CC0

В пути что туда, что обратно я не съела ни крошки от обеда, но, по крайней мере, оценила набор. Подавали горячее (мясо с гарниром), миниатюрную порцию греческого салата, несладкую булочку, какой-нибудь мелко нарезанный фрукт, выпечку или снек к чаю.

Ну, и напитки. Кажется, я ничего не забыла, но не уверена. В общем, можно было насытиться одним только видом этого великолепия. И это при том, что лететь не так долго — 3,5 часа. Столько же мы тряслись в автобусе из Барнаула в Новосибирск.

Центральные «бомбилы» и ласковый ветер

Но вернемся к моменту нашего прибытия. Первое, что чувствуешь в Ташкенте, — тепло. Даже ветер по щекам не бьет, а гладит.

Этим можно насладится, пока идешь от аэропорта к небольшой аллее с лавочками. Специально для прибывших и встречающих.

Правда, сначала к ней нужно пробраться через толпу таксистов. Налетают они, как коршуны. Уж в этом столица Узбекистана точно не отличается, например, от Барнаула.

Многие из водителей предлагают свои услуги очень настойчиво, если не сказать нагло. Даже когда объясняешь, что тебя встретит близкий и такси не понадобится. Понятно, что такие «бомбилы» берут за свои услуги гораздо большую сумму, чем их коллеги в «Яндексе».

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Все путешествие мы передвигались по городу с помощью этого сервиса. Или пешком. Это отдельный вид удовольствия, в котором есть свои опасности, как мы узнали позднее.

Мы с мамой сидели на лавочке, разложив сумки, и грели лица на солнышке, как лев и черепаха из советского мультфильма. Пропустим сентиментальный момент долгожданной встречи и цинично вернемся к деньгам.

Пока мы ехали на такси до гостиницы, выяснилось, что жить мы будем не где-нибудь, а в центре столицы. Сколько стоили пять дней в отеле с таким расположением и завтраком в виде шведского стола известно только моему брату, который за это платил.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Отель так и называется: City Centre Hotel и располагается он на ул. Ислама Каримова, 17.

Справка Ислам Каримов — бывший президент Узбекистана. Он правил 27 лет: с 1991 по 2016 год, до самой своей смерти.

Гостиница небольшая, на десять номеров. За мини-бар с безалкогольными напитками и сейф придется платить отдельно. А в остальном номера укомплектованы стандартно.

Обстановка уютная, уборка ежедневная. Здание трехэтажное, но есть лифт, что не могло меня не обрадовать.

Гостиница. Кровать. Отель. СС0

Искандер , пиде и волшебные овощи

Прямо рядом с нашим отелем расположился фаст-фудный ресторан «Fish and bread» — это известная в Узбекистане сеть общественного питания. Туда мы и отправились подкрепиться после перелета.

Заказали два основных блюда: пиде и искандер. Это горячо любимые местными яства. Очень жирные и сытные. Самое время сказать, что «национальная болезнь» узбеков — ожирение печени.

Пиде — выпечка с морем начинки, очень похожа на привычную пиццу. Только подается иначе, на вытянутой тарелке, порезанная на длинные куски.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Искандер — блюдо на основе баранины, которую укладывают на лаваш и поливают соусом и сметаной. Помочь желудку справиться с таким праздником помогают салаты.

Овощи тут совершенно особенные. Таких вкусных, сочных и насыщенных я не ела нигде. В принципе, учитывая ташкентские порции, можно наесться и одним салатом. Еда тут размера «плюс». А вот люди — не все, несмотря на рацион.

Итак, обед из трех салатов, двух горячих и напитков обошелся нам в 150 тыс. сум (в рублях около 1,3 тыс.). Это, по меркам Ташкента, еще дороговато. Понятное дело: центр города, популярное кафе с именем.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Как на заставке «Дисней»

После сытной трапезы мы отправились в парк Magic City. Он сконструирован как «Диснейленд».

В центре — замок принцессы, как на заставке к мультфильмам компании. Для антуража тут ходят артисты, наряженные в костюмы известных персонажей: Золушки, Белоснежки и других. А сейчас, пока еще прохладно, они, видимо, в замке прячутся.

Есть еще магазины, стилизованные также, под часть королевства. Вот заходишь в очередную комнату дворца, а это H&M или еще какой-нибудь масс-маркет, ставший для россиян чудом.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Кстати, вход в парк бесплатный, а вот все, что внутри — за деньги. Дань принцессе, наверное. Мы покатались на катамаране, попили кофе и пошли гулять дальше. Траты были символические, так что подсчитывать не буду.

Следующая точка — национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои.

Справка Алишер Навои — тюркский поэт и философ времен XIII-XIV века, оказавший колоссальное влияние в том числе на культуру Узбекистана.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова. Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова. Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова. Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Тут величественные мраморные памятники самых известных узбекских авторов. Можно пополнить список непрочитанного и познакомиться с новыми произведениями.

Главная достопримечательность этого парка — мемориал Алишера Навои. Там увековечена одна из его цитат на узбекском, английском, арабском и русском языках: «Поймите, люди всей земли, вражда — плохое дело. Живите в дружбе меж собой — нет лучшего удела».

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Мой герой — гаишник

Следующие два дня мы с мамой ездили по магазинам: покупали подарки и глазели на витрины. Ташкентские торговые центры не особо отличаются от барнаульских. Цен это тоже касается.

В первый же раз, когда мы поехали куда-то вдвоем, без нашего гида (то есть, моего брата) случилась заминка с такси.

Я вызвала машину через «Яндекс» по нашему адресу, вышла на улицу, когда появилась отметка «Вас ожидает» и не увидела нужного автомобиля. Я ходила по округе, растерянно глазела на карту в телефоне и… никого.

В родном городе такие ситуации со мной тоже случались, но, как правило, все решал один звонок. Так вот, в Ташкенте было веселее, потому что у меня пропала мобильная связь. Полностью. Вся. Ни интернета, ни звонков — ищи машину как хочешь.

Но я не сдалась и пошла к «дяденьке гаишнику», который повелевал машинами на дороге неподалеку. Все в Ташкенте говорят по-русски, так что проблем с этим не было. Только акценты, с которыми мы говорили, добавляли ситуации еще юмора.

Добрый мужчина в форме, наш спаситель, сказал мне: «Какую машину хочешь? Вот черная, вот белая».

Я не сразу догнала, что он нашел для нас два такси за две минуты и выдала: «Ну, белая вот…» Герой открыл дверь авто, приглашая меня сесть, а я заорала: «Ма-а-а-ам, ну где ты?»

Она уже оторвалась от меня и все еще пыталась высмотреть такси, которое мы ждали с самого начала.

В итоге, так на белом коне и уехали. Спасибо, дяденька гаишник! Хорошо, что за такси я должна была расплатиться наличными, так что «Яндекс» ничего не списал за ожидание. Отменить заказ удалось уже по пути, когда связь вдруг появилась.

Пока ехали, водитель рассказал, что в Ташкенте такое часто бывает: раз — и связи нет. Причем, это касается даже абонентов с местной сим-картой. А у меня роуминг. Кстати, на связь во время поездки (включая интернет) пришлось потратить около 2 тыс. рублей.

Шаурма — не шаурма , миллионы — не миллионы

Обедали и ужинали мы в кафе. Но сложилось так, что до легендарного узбекского плова добрались только в последний день. В остальные старались питаться более привычной едой. Но один раз я все-таки попробовала на фуд-корте шаурму.

Так вот, оказалось, что «наша» шаурма в Узбекистане называется «лаваш». А «шаурмой» именуют начинку в булочке — пите. Размер такой же, как всех остальных блюд — огромный. Поэтому лучше экономить и брать одно на двоих.

В целом, что касается цен именно на еду, в Ташкенте все довольно дешево. Полноценный обед на одного человека обойдется примерно в 300 рублей.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова. Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

На примере «обеда ценой в 300 рублей» объясню, как считать деньги. Сумму умножаем на 154. Ровно столько рублей стоит тысяча сум. Итого, 300 рублей — это аж 46 с лишним тысяч сум.

Сначала «тысячи» и «миллионы» сум впечатляют, а потом привыкаешь и перестаешь чувствовать себя богатым. И да, «мелочь» в Узбекистане используют очень мало. В основном, все оценивается в тысячах сум.

Новый год

Предпоследний день нашей поездки выпал на мой 24-ый день рождения. Ваша покорная слуга отрывалась как дитя в парке аттракционов и смотрела спектакль в театре как культурный человек.

Перед рестораном наша троица поехала в парк Magic City и там каталась на каруселях, как в американском кино. Слова излишни — нужно пробовать. Но, поверьте, мой внутренний ребенок пищал от счастья.

А вечером, после уютного и вкусного ресторана, мы поехали в Академический русский драматический театр Узбекистана. Билеты на троих обошлись в 120 тыс. сум (около 800 рублей).

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Я выбрала трагикомедию под названием «Баба Шанель» по пьесе драматурга Николая Коляды. Она про то, как в устоявшийся коллектив немолодых певиц приводят новенькую — молодую и не менее красивую, чем остальные. В алтайской «драме» его пока не ставят, а зря.

Внутри театр выглядит гораздо более скромно и выдержано, чем снаружи. Играли актеры хорошо. Веришь, смеешься, получаешь удовольствие. В день рождения большего и не нужно.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Тот самый плов

В финале нашей поездки мы посетили рынок «Чорсу». Это уникальное место. Там ты буквально обретаешь семью. Ведь из каждого угла доносится: «Брат! Попробуй, брат!» или «Сестра, смотри!». Мы смотрели, пробовали, покупали. Привезли с собой и уже почти все съели.

Тут нашлись тюбетейки для коллег, магнитики для друзей, лакомства для родственников. Хотя, добраться до всего этого сквозь толпы людей, было сложно. А вот споткнуться или заблудиться ой, как легко.

Еще рынок — это, пожалуй, единственная локация, где очень слышна узбекская речь. Там она буквально перебивает русскую. И все же ощущение, что языкового барьера нет, сохраняется.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

«А теперь можно и подкрепиться», — посчитали мы и поехали в действительно легендарное заведение — ресторан Besh Qozon. Ну, это официальное название. Народное — центр плова. Настоящий завод по производству и употреблению этого блюда.

Мы приехали в обед — час пик, иначе говоря. Ведь сюда съезжаются за порцией люди со всего города. Основной зал заведения двухэтажный, но свободных мест мало.

Несмотря на колоссальную нагрузку, подают заказы очень быстро. Мы выбрали самый популярный из семи видов плова, который тут подают — свадебный — на основе баранины, с добавлением изюма. Еще одна «изюминка» — колбаса из конины, которую аккуратно кладут на край тарелки.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Не знаю, в каком из этих ингредиентов проблема, но плов мне не понравился. Может быть сорт не тот, а может после колбасы из конины мне уже хватило аутентичной кухни.

Интересный момент: плов в Узбекистане едят с помидорами, добавляя их прямо в блюдо, чтобы все перемешалось. Тогда он не ощущается сухим.

Все тонкости приготовления желающие могут увидеть на кухне рядом с основным залом. Повара ничего не скрывают и даже делятся профессиональными секретами.

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Едет не крыша

Из центра плова мы отправились в другой центр — телевизионный. Брат давно мечтал подняться на эту громадину.

Погода в тот день окончательно испортилась. Лил дождь, было холодно, как у нас в октябре.

Телевышка за тучами смотрелась как НЛО, чем манила нас еще сильнее. Взрослые билеты обошлись примерно в 100 тыс. сум (650 рублей).

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова. Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Мы поднялись на шестой этаж, и нам наконец открылась панорама города. По-настоящему столичный вид. Двумя этажами выше — пафосный ресторан. Сначала думаешь, что ужин тут могут себе позволить только богачи, но потом берешь в руки меню и решительно заказываешь кофе с десертом.

Напиток был выше всяких похвал, а вот пирожное заморенное и невкусное — испытание для зубов. Тут, на восьмом этаже телецентра, мы проели около 150 тыс. сум (тысяча рублей).

Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова. Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова. Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова. Поездка в Узбекистан. Анна Кабанова.

Однако этому ресторану можно простить ледяные пирожные за одну лишь «фишку».

Дело в том, что столы там расположены на специальной платформе. Она медленно крутится, чтобы гость увидел Ташкент со всех сторон в огромные окна. Сначала кажется, что едет крыша, потом оказывается, что не она. Прикольно.

Первое свидание

Это слово — «прикольно», пожалуй, идеально описывает всю нашу поездку. Она — как первое (и удачное) свидание. Когда сразу после него хочется увидеться снова, но лучше выждать паузу, чтобы соскучиться. Зато потом впечатления будут только ярче.

Самолет. СС0

Тем более что сразу после нашего отъезда в Ташкенте потеплело до +20.