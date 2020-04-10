Прилет «сибирского десанта» из Таиланда отменили по нескольким причинам

Планируется, что вылеты по этим маршрутам состоятся 14 апреля, сообщили в пресс-службе авиакомпании, пишет aviapages.ru.

«Оба рейса предварительно могут вылететь 14 апреля. Мы подали заявку в оперативный штаб на включение этих рейсов в график вылетов и теперь ожидаем подтверждения», — сказали в S7.

Ранее Минтранс и Росавиация сообщали, что в проект графика вывоза россиян на родину включены два рейса авиакомпании S7 из Бангкока — в Новосибирск (аэропорт Толмачёво) и Иркутск.

В группе Паттайя от, А до Я предположили, что «не хватает на всех обсерваторов. Люди с понтами были не довольны, как их размещают. Может, регионы взяли паузу повысить звездность баз отдыха».

«Больницы переполнены. 7-го чудом выехавшие с Иркутской пропиской в Москву в санатории г. Пушкино. Вайфай, холодильник, телевизор, новое чистое постельное белье — это роскошь Бюджет рухнет. Теперь четко контроль прописка в городе проживания или свидетельство о собственности», «Как с „Лунного камня“ <в Новосибирской области> развезли всех местных с первого рейса с Бангкока, так обсерватор и стоит пустой — нас тут 12 человек на все здание, так что дело не в том что не хватает. Просто неорганизованность или что-то другое», «Домой вряд ли к лету попадем. А то и зимовать здесь останемся. Предлагаю начать изучать тайский язык», — пишут комментаторы.

В группе начали делиться адресами, где раздается бесплатная еда.