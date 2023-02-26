Приложение «МТС Pay» пропало из AppStore

Приложение было запущено совсем недавно — 1 февраля 2023 года. Оно предназначено для бесконтактной оплаты с помощью телефона.
На сегодняшний день выяснилось, что «МТС Pay» перестал быть доступен в магазине приложений для iOS-устройств AppStore.
Ранее мобильное приложение МТС-банка также пропало из App Store и Google Play.
24 февраля Великобритания ввела санкции против МТС-банка и еще трех российских банков, предполагающие блокировку активов кредитных организаций на территории Соединенного Королевства.