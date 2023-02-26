26 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Приложение «МТС Pay» пропало из AppStore

Сервис бесконтактной оплаты «МТС Pay» перестал быть доступен в магазине приложений AppStore. Об этом сообщает ТАСС.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Приложение было запущено совсем недавно — 1 февраля 2023 года. Оно предназначено для бесконтактной оплаты с помощью телефона.

На сегодняшний день выяснилось, что «МТС Pay» перестал быть доступен в магазине приложений для iOS-устройств AppStore.

Ранее мобильное приложение МТС-банка также пропало из App Store и Google Play.

24 февраля Великобритания ввела санкции против МТС-банка и еще трех российских банков, предполагающие блокировку активов кредитных организаций на территории Соединенного Королевства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость