Приложение «МТС Pay» пропало из AppStore

Сервис бесконтактной оплаты «МТС Pay» перестал быть доступен в магазине приложений AppStore. Об этом сообщает ТАСС .

Приложение было запущено совсем недавно — 1 февраля 2023 года. Оно предназначено для бесконтактной оплаты с помощью телефона.

На сегодняшний день выяснилось, что «МТС Pay» перестал быть доступен в магазине приложений для iOS-устройств AppStore.

Ранее мобильное приложение МТС-банка также пропало из App Store и Google Play.

24 февраля Великобритания ввела санкции против МТС-банка и еще трех российских банков, предполагающие блокировку активов кредитных организаций на территории Соединенного Королевства.