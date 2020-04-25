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25 апреля 13°C

Прима Алтайского музыкального театра рассказала, как стала певицей и почему не жалеет о переезде в Барнаул

Юлия Башкатова многое в своей жизни делает наперекор канонам и привычным рамкам — в полном соответствии со своим свободолюбивым характером. Сибиряки часто ищут счастья в Москве или Питере, а выпускница Ростовской консерватории шесть лет назад уехала с Тихого Дона на берега Оби и ни разу об этом не пожалела. Оперная певица по своей специальности, Юлия блестяще поет в опереттах, мюзиклах, сказках и ведет напряженную сольную концертную деятельность, где проявляются богатая палитра ее таланта и темперамент донской казачки.

Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

Все-таки есть в самоизоляции и хорошие стороны. Наконец-то, певица никуда не спешит и с ней можно вдоволь поговорить о жизни и профессии. Юлия Башкатова — субботний гость Altapress.ru.

«Я вообще не собиралась петь»

— Какой была маленькая Юлия? Кто ваши родители?

— Родители работали на «Ростсельмаше». Мама Нина — технологом, папа Юра — токарем. Познакомились они при восхождении на гору Эльбрус. Сохранились фотографии того восхождения. Молодые, счастливые люди советской эпохи.

Я была долгожданным ребенком. Первая дочь у родителей умерла, и ко мне было особенное отношение, это до сих пор ощущается. Хотя и к брату, который родился четыре года спустя, у папы с мамой тоже трепетные чувства.

Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

При всем при этом я росла замкнутым ребенком, неуверенным в себе, тяжело сходилась с людьми, друзей-подруг было мало. И мама решила отдать меня в коллектив эстрадно-хореографического танца «Гармония», руководила которым Ирина Бойкова. Участники того коллектива до сих пор дружат и поддерживают отношения.

— Получается, с детства мама вас приучала к порядку?

— Да, с детства у меня все было расписано по минутам: школа, рисование, танцы по 4−5 раз в неделю и занятия легкой атлетикой, на чем настоял папа, которой в молодости ей увлекался. Он постоянно уговаривал меня сменить балетки на шиповки. И я даже занималась, после полугода тренировок имела по юниорам третий результат в области. Спорт мне был по душе, он связан с преодолением себя.

— И когда же вы занялись пением?

— В десятом классе, хотя я вообще не собиралась петь! Я хотела связать свою жизнь с танцами, заниматься ими профессионально. Но в самый последний момент неудачно упала на сцене, получила травму колена — и с профессией танцовщицы все закончилось.

К тому же в танцах я никак не могла преодолеть закрепощенность. Постоянно стояла на последней линии сбоку. Партнер Петя был такой же тощенький, как я. Мама на нас смотрела с жалостью: «Господи, вы как два курчонка!». Мы были с ним — плохое, наверное, слово, но я скажу — жалкенькие. Когда Петя брал меня в поддержку, у мамы сердце кровью обливалось. А я мечтала танцевать главные партии… Все эти мечты перешли со мной в пение.

«Что? Арии?»

— Когда у меня закончился «роман» с танцами, появилось свободное время и я подумала: может, научиться играть на гитаре? Пошла записываться в музыкальную школу, а там говорят: детка, ты через два года замуж выйдешь, какая тебе гитара?

Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

Как сейчас помню тот день — отправились мы с соседкой пешком в музыкальную школу им. Прокофьева, которая далеко от нашего дома. На гитару мест уже не было, и нам говорят: а на вокал не хотите? Мы переглянулись: ну, давайте попробуем, но пойдем только на эстрадный. Я тогда песнями Пугачевой увлекалась…

Пришла на прослушивание: на эстрадный вокал мест тоже нет — давайте на академический. Арии петь? Нет, это не моё. Да вы попробуйте, если поступите, можно перевестись.

Домой вернулась, рассказала маме, та за голову схватилась: тебе сколько лет — какой вокал, надо готовиться к поступлению в вуз. Но я уговорила маму. Надо отдать должное папе, который в юности пел, у него был очень приятный голос. Он сказал: «Пусть идет». Прослушивание прошло успешно, меня взяли.

Мама поставила условие: распредели силы правильно, пение не должно мешать школе. 1 сентября я познакомилась со своим педагогом по вокалу Светланой Викторовной Бабасиновой. Это педагог от Бога, она приняла меня как свою дочь. Светлана Викторовна постепенно прививала мне любовь к классической музыке. Мы ходили с ней на концерты в филармонию, на спектакли в музыкальный театр. У нас до сих душевная связь. В марте прошлого года она прилетала ко мне на целую неделю и сразу на четыре спектакля — пришла в восторг от нашего театра и города.

Через полтора года Светлана Викторовна предложила прослушаться в музыкальном училище. Там прослушали и сказали, что я, безусловно, поступлю к ним.

Влюбиться в Григория Мелехова

— Есть такое выражение «Одесса — мама, Ростов — папа». Что значит быть ростовчанкой?

— Народ у нас горячий, темпераментный. Одно слово — южане! Это особенно заметно на контрасте с сибиряками. Здесь люди более спокойные, мягкие, теплые, открытые. А там даже в маршрутке едешь и чувствуешь по манере вождения — ты в Ростове. Но это не значит, что там люди хуже, чем здесь. Различия связаны с другим жизненным темпоритмом.

В Ростове люди более резкие. Нагловатые отчасти. Готовые всегда за свое постоять. За словом в карман не полезут.

Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

— А девушки?

— Девушки у нас красивые! Донские казачки. В нас много кровей намешано. На Дону издревле жили свободолюбивые люди. Это и сейчас чувствуется — в мироощущении, в поступках. .

— В какой степени к вам применимо понятие «донская казачка»?

— Наверное, в моем характере есть стержень донской казачки. Кому-то он может не нравиться — я жесткая по натуре. Но мой характер — это и мое горе, и мое счастье. Если бы не он, вряд ли чего в жизни мне удалось добиться. Очень люблю свободу. Никогда не буду делать то, что противоречит моим жизненным принципам.

Есть у меня и украинские корни — от бабушки, девичья фамилия которой была Долина. Конечно, такой характер не очень помогает уживаться в коллективе и успешно строить карьеру. У меня все сложно происходит. Но тем ценнее то, чего удается добиться.

— Вы, естественно, читали великий роман Михаила Шолохова «Тихий Дон». Главный герой Григорий Мелехов мечется между законной женой Натальей и возлюбленной Аксиньей. Из этих женщин кто ближе вам по складу характера?

— Каждая по-своему близка. Наталья и Аксинья — собирательные образы замечательных русских женщин. Григорий попал между двух огней.

— А в Григория Мелехова вы бы влюбились?

— Да.

«Что же с тобой дальше делать?»

— В 2007 году вы окончили Ростовский колледж искусств по специальности «Академическое пение». Потом была государственная музыкальная консерватория им. Рахманинова по специальности «Оперный певец».

— И параллельно я училась в Ростовском государственном университете путей сообщения.

— Бог ты мой!

— Родители все-таки настояли на получении «нормальной» специальности. Я училась, училась и еще раз училась. Экзамены до сих пор снятся. Но я ни о чем не жалею.

В РГУПСе была очень интересная студенческая жизнь. Помимо учебы я побывала с вузовским коллективом «Успех» в Витебске на фестивале «Славянский базар». Также ездила с агитпоездами в Брест и Волгоград, где мы выступали в местах боевой славы.

Уже после окончания РГУПСа меня пригласили выступить на фестивале «Трансп-Арт», посвященный 200-летию транспортного ведомства России и образования на транспорте, в Москве на главной сцене страны — Кремлевском дворце съездов.

Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

На пятом курсе РГУПСа я поступила в консерваторию. Пришла туда отнюдь не в ореоле какой-то блестящей студентки, которую ждет большое будущее. Были однокурсники сильнее меня: прекрасный бас с Владикавказа, фактурные сопрано.

В консерватории началась тяжелая, кропотливая работа. Кроме красивого тембра голоса и ровного пения у меня не было ничего. Не было верхних нот. Не было техники. В музучилище я сменила трех педагогов. У меня от природы крупный голос — много нижнего и верхнего регистров. Меня вели по-разному — то как сопрано, то как меццо. Мне было неудобно петь не свои партии.

Когда я на третьем курсе училища чуть не провалила экзамен и уже хотела уходить, ко мне подошла заведующая кафедрой Ирина Петровна Бутенко: «Что же с тобой делать дальше?». И тут педагог Елена Григорьевна Романова — ныне заслуженная артистка России — предложила: «Отдайте ее мне, у девочки настоящий оперный голос». На том и сошлись.

С Романовой мы занимались год. Елена Григорьевна грамотно подобрала репертуар. На конкурсе в Украине я стала лауреатом, а затем с этой программой поступила в консерваторию. Очень благодарна Елене Григорьевне за то, что она правильно со мной занималась.

Один голос на миллион

— А в консерватории когда вы поняли, что способны на многое, что «лед тронулся»?

— Наверное, после первого курса, когда я, серенькая изначально студентка, почувствовала, что выбилась из общей массы.

Помню, я пришла на предварительное прослушивание в консерваторию. Заведующая кафедрой оперного пения Маргарита Николаевна Худовердова спросила: «Ну и какой же голос вам ставят?». — «Драматическое сопрано». — «Деточка! Драматическое сопрано — это один голос на миллион. У вас его нет».

Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

И только проучившись год в консерватории, я после сдачи экзаменов узнала, что Маргарита Николаевна сказала моему педагогу Наталье Олеговне Петровой: «Это будущая звезда — у нее настоящее драматическое сопрано!».

В консерватории пришлось доказывать, что ты чего-то стоишь. Я занималась за роялем по четыре часа. Когда надо бы с женихами гулять, я занималась постижением музыки в себе.

Мне посчастливилось поступить в класс ныне завкафедрой сольного пения, лауреата международного конкурса Натальи Олеговны Петровой. Она является последователем уральской школы оперного пения. Мы прошли с ней долгий путь от студентки первого курса до выпускницы консерватории, а затем и магистратуры.

Благодаря Наталье Олеговне я стала лауреатом смотра-конкурса вокалистов из числа выпускников музыкальных вузов России в Санкт-Петербурге, а также престижного конкурса в Италии.

Петрова дала мне настоящую школу пения belcanto.

— Чему вы научились у любимых педагогов в жизненном плане?

— Преданности до фанатизма своему делу и скрупулезности в работе. Но даже те люди, которые ничего по большому счету не дали, где-то даже навредили, тоже помогли приобрести определенный опыт, чего и как не надо делать. Я вообще по жизни стараюсь из всех, даже плохих, ситуаций извлекать уроки и выводить их в плюс. Нельзя копить в себе негатив.

Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

— Чем запомнился конкурс Citta di Pesaro в Италии 2014 года?

— Там собралось много конкурсантом с хорошими голосами из разных стран. Конкурс — дело тонкое. И в Италию я поехала без каких-то особых надежд, но с пониманием того, участие в них всегда дает бесценный опыт.

«Влюбилась в наш театр»

— Шесть лет назад вас приняли в штат Алтайского государственного музыкального театра. Как вы решились уехать из цветущего и теплого города за тридевять земель, в Сибирь? В тот момент директором театра был Роман Ильин, и я помню, как он мне сказал: «Гутчин такую солистку нашел — нам бы ее удержать!».

— Для меня самой приглашение из Барнаула оказалось неожиданным. Даже не думала, что уеду так далеко. Мама новость восприняла внешне спокойно. Папа поначалу опешил: «А где это?». Посмотрел в атласе: «Это же четыре тысячи километров от Ростова». На что мама ответила: «Пусть едет, проверит себя — вернуться всегда сможет».

Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

Попала в Алтайский музыкальный театр благодаря ярмарке певцов, которая по традиции проходил в Екатеринбурге. Там меня услышал главный дирижер театра Евгений Захарович Гутчин. Пригласил и я поехала в Барнаул.

Больше всего подкупило то, что мне сразу же предоставили репертуар и главные партии в спектаклях. Началось с «Принцессы цирка», потом «Летучая мышь», «Марица», «Баядера», «Цыганский барон». В этих произведениях артисту можно купаться и купаться. Это были роли, которые даже не снились многим новичкам.

Да, я пела и танцевала, но в драматическом мастерстве была слаба. Меня по-настоящему раскрыли здесь, и я благодарна главному режиссеру Константину Александровичу Яковлеву и его ассистенту Татьяне Геннадьевна Столбовской за их терпение. Я ведь изначально не готовила себя к оперетте. На оперетте настояла Светлана Викторовна Бабасинова.

Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

Кстати, оперетта в Барнауле и оперетта в Ростове — это две большие разницы. Разница в актерском мастерстве. Там просто стоят и поют. А здесь — живут. Ты видишь это и начинаешь учиться. А если еще помогают, направляют, то это вообще прекрасно. Эмоции и энергетика от совместной работы на сцене — вот за что я влюбилась в наш театр.

— Алтайский музыкальный театр единственный в городе, где есть главный режиссер, который работает давно и плодотворно. В чем сильные стороны Константина Яковлева?

— Константин Александрович — настоящий руководитель. Знает все, что происходит в театре. Умеет организовать репетиционный процесс, упорядочить все. Он работает на достижение максимального результата. Ему подвластны все жанры: оперетта, мюзикл, концерты и детские сказки.

Яковлев не боится экспериментировать. Но при этом не «похабит классику», не осовременивает, старается сохранить какую-то первозданность. И я ему полностью доверяюсь в процессе создания спектакля.

Колыбельная рок-музыка

— В вашем репертуаре масса ролей. Какие самые любимые?

— Роль в «Марице». Жаль, что ее сняли, но репертуар надо обновлять. Марица — это и партия по моему голосу, и темперамент мой. Да вообще вся классика любимая.

Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

— Что бы хотели сыграть на площадке Музыкального театра? Я имею в виду роль как вызов — и самой себе, и дирижеру, и оркестру.

— Сложный вопрос… Оперный спектакль целиком очень сложно поставить — разве что с приглашенными артистами. У нас был «Цыганский барон» — там некоторые сцены пришлось убирать. И это не в укор будет сказано моим коллегам, ведь не у всех есть необходимая школа оперной техники.

— В Новосибирске несколько лет успешно работал проект «Силенциум». Трое выпускниц Новосибирской консерватории — одна виолончелистка и две скрипачки — играли в оригинальной аранжировке многие известные песни, в том числе советские. Часть композиций выставлялась в Youtube, собирая огромное количество просмотров. В клипе «Любовь, комсомол и весна» великолепно поет солистка Новосибирской оперы Татьяна Костина. Вам не хочется выйти в своем творчестве за рамки привычного?

— Думала об этом. Я люблю рок-музыку. С удовольствием ходила на концерт Валерия Кипелова, голос у него потрясающий. Наизусть знаю много песен из старой доброй «Арии» — тексты у этой группы необыденные, глубокие. А любовь к западному року идет от папы. Пластинки с песнями «битлов» — это вообще на уровне религии.

Оперный голос и рок — это был бы интересный синтез. Конечно, рок-опера — не новость, многие это делают. Но и я бы тоже попробовала с достойными исполнителями.

«В отпуске отсыпаюсь и слушаю тишину»

— Как вы работаете над своим голосом и как его бережете? Понято, что нельзя пить жарким летним днем холодное молоко. Что еще?

— Семечки нельзя щелкать, орешки грызть. Нужно постоянно держать голос в тонусе. Я распеваюсь практически каждый день по 30 минут, затем перехожу к произведениям. Но самое важное для вокалиста — это его школа.

Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского мызыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

Был случай во время новогодних каникул. Мы работали по графику: две-три сказки в день и вечерник для взрослых. Тут дай Бог бы выжить! В Новый год и после новогодних праздников в театре все болеют — как обычно ходит какой-то вирус, детей много, очень сложно не заразиться.

И вот я днем на сказке еще что-то из себя извлекала, а к вечеру понимаю, что Карамболину мне не спеть, связки не смыкаются. А второй номер — дуэт Нинон и Рауля — еще сложнее.

Я пошла в реквизиторскую, где до недавних пор стояли диваны, на которых любили спать артисты во время перерывов. Прилегла, проснулась — голоса нет и температура шпарит. Бегу к Яковлеву: «Что делать?». Убирать мои номера, заменить их на другие было невозможно — программа жестко завязана. Как раз было 30 декабря, мои поклонники и друзья пишут сообщения: «Юля, взяли билеты, придем сегодня!». Вот, думаю, позор-то будет…

Вызвали замечательного врача-фониатора Любовь Александровну Акарачкину. Она что-то мне дает, делает вливания, но я чувствую: все это не поможет. Карамболину еще как-то спела, но партию Нинон, понимая, что не вытяну, начинаю петь на октаву ниже — басом, говорком! А мой партнер Насими Нариманов соловьем заливается. Но потом сообразил, перестроился и стал петь тише, под меня. И оркестр стал тише играть. И я тихо пою-говорю…

Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

Ушла за кулисы — слезы градом, для меня так спеть было недопустимо. Дома вызываю скорую, потому что температура не сбивается. И тут приходит СМС от поклонницы: «Сегодня был потрясающий концерт. Я никогда не слышала у вас такого грудного тембра. Спасибо!». Она и ряд других знакомых решили, что так и надо было…

— Есть такая расхожий совет: голосовые связочки хорошо прочищаются коньячком.

— Это работает на час-два. Дальше связки начинают садиться и на следующий день ты на глубоком басу. Но я стараюсь перед выступлением алкоголь не употреблять. Да и после. Потому что работы много, расслабляться опасно.

Лучший отдых — молчание и эмоциональный покой. Вообще для голоса главное — отдых. В Барнауле два последних года я нагружаю себя сольными концертами. Постоянно готовлю новые программы. В прошлом году у меня было пять сольных концертов, в этом — два.

Песни на разрыв аорты

— Вы же что-то репетировала к 9 мая?

— Да, но из-за коронавируса концерт пришлось перенести на сентябрь. Мы его хотели несколько видоизменить и дополнить.

Первый мой «сольник» военных песен был в прошлом году. Импульсом стала роль Риты Осяниной в мюзикле «А зори здесь тихие…», который в 2018 году поставил Константин Яковлев. Это вообще был спектакль на разрыв аорты. Я еще руку сломала.

Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

— Во время спектакля?

— В начале второго акта упала с пандуса. Работала с искореженной кистью. Во время пения мой партнер случайно взял за руку и я даже вскрикнула. Скорая помощь приехала: «Где у вас травмированная?». — «Подождите немного — спектакль доиграет».

Доиграла. Перелом оказался со смещением. Мне повезло — врач Первой градской больницы Сорокин очень хорошо вправил лучевую кость, срослась идеально. Спасибо Валерию Алексеевичу огромное.

— Любимая песня о Великой Отечественной?

— «На безымянной высоте». Я не могу ее спокойно слушать, всегда плачу. И когда пою те песни, передо мной встают картинки войны. Это, наверное, заложено генетически. Да и в моей семье память о той войне — это святое. Мои прадедушки воевали. Один пропал без вести на Курской дуге, другой дошел до Берлина.

Возможность перевести дух

— Шуток и розыгрышей в актерской среде всегда хватает. Особенно их много на новогодних детских спектаклях.

— Однажды я работала на сказке, работала с температурой, на полуавтомате и юмора не поняла. Я пыталась устоять со своим посохом на салазках, а артист балета решил подшутить, лишить меня равновесия. Ну и получил посохом по спине. Конечно, мы поругались, Яковлев разбирался.

Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Солистка Алтайского музыкального театра Юлия Башкатова.
Фото из личного архива Юлии Башкатовой.

Я люблю шутки и розыгрыши, но после того случая, наверное, со мной решили не связываться. А вообще в нашем молодом коллективе юмор, смех всегда присутствует, есть настоящие заводилы, и мне это очень нравится.

— В представлении многих оперная певица — женщина весьма дородная, матрона. А вы девушка стройная. Что это — гены, спасибо родителям или беспощадная работа над собой, тренировки и диеты?

— Диет никаких нет. При этом у меня хороший аппетит. Наверное, дело в генах — папа с мамой оба стройные.

К тому же я не прекращаю занятий спортом — он в моей жизни всегда присутствует. Тело требует физических нагрузок. Сейчас вот фитнесом дома занимаюсь, около часа каждый день.

— Что Юлия Башкатова напевает дома, когда занимается уборкой или готовит обед?

— Ничего! У меня даже телевизора нет — только попугайчик чирикает. Сейчас он очень рад, что я постоянно дома.

— Как вы воспринимаете вынужденные апрельские «каникулы»? Что делаете в самоизоляции?

— Прекрасно воспринимаю. Появилась возможность отдохнуть, перевести дух. Встаю во сколько хочу, навожу в доме полный порядок. Есть возможность для отличного релакса. И мне без всяких вышиваний крестиком хорошо.

Специальный вопрос

— Сейчас вы уже можете назвать себя сибирячкой?

— Да. Все-таки шестой год в Сибири живу. Очень люблю зиму, мороз. В Ростове снег — это роскошь. Если он выпал, все сразу же снимают на телефон и выставляют в интернете: «А у нас — зима!!!». Мой организм уже перестроился на местный климат. Когда домой приезжаю, ощущаю поначалу дискомфорт. Даже вода кажется другой, чего раньше не было. Желания собрать чемоданы и умчаться из Барнаула у меня нет.

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