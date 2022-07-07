Пример для детей и взрослых. В Барнаул приехал олимпийский чемпион Александр Карелин

В краевой столице трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Совета Федерации Александр Карелин посетил несколько важных мероприятий. К нему присоединились председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и глава города Вячеслав Франк. Все события были посвящены воспитанию юного поколения. Причем, как студентов, так и школьников. Какие советы дал легендарный спортсмен алтайским ребятам и что нужно для успеха в жизненной и профессиональной борьбе — наш материал.

Встреча с трудовыми студенческими отрядами региона

Сразу стоит отметить, что отрядная деятельность занимает большое место в жизни алтайской молодежи. Так, в Барнауле сформировано 67 отрядов. Общая их численность — 2 тыс. человек.

В этом году всего более 170 бойцов будут выполнять на трудовых объектах города производственные задачи по строительству и ремонту дорог, а также благоустройству улиц города.

Однако родным регионом деятельность не ограничивается. За пределы Алтайского края отправились 40 студенческих отрядов. Уточним, что ребята участвуют в студенческих стройках всероссийского масштаба. Среди них, например, «Норильск» и «Мирный атом».

Программа Александра Карелина началась именно со встречи с командирами алтайских и пермских отрядов.

Известный спортсмен рассказал юношам и девушкам о своих студенческих годах и дал несколько важных наставлений.

Александр Карелин. Дмитрий Лямзин

Александр Карелин,

олимпийский чемпион , Герой России , сенатор Совета Федерации:

— Я считаю, что вы, ребята, строите наше будущее. Причем, в самом буквальном смысле. И, что важно, эти навыки вам пригодятся в жизни. Вы не только сможете заработать, но и будете знать, как держать в руках молоток. В целом станете сильнее. В первую очередь, морально. Это очень важно. Особенно в нынешнее время.

Гость отметил, что для выполнения этих профессиональных и жизненных задач подходит крупнейшая региональная компания «Союз».

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

— Одно из серьезных направлений — социальная поддержка своих работников. На предприятии помогают молодым специалистам. Здесь сильны лучшие традиции прошлого, которые оценил и представитель Совета Федерации. К примеру, лучшие работники получают квартиры. Есть собственный, полностью оборудованный спортзал для сотрудников компании.

Владимир Отмашкин. Дмитрий Лямзин

Спикер уверен, сегодня в Барнауле необходимо заниматься профориентационной работой. Столица Алтайского края — большой промышленный город, где молодые кадры необходимы.

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ИСК «Союз»:

— У нас есть крепкие предприятия, сильная научная школа, но не хватает квалифицированных кадров. Нам надо по-другому посмотреть на связку профтехобразования и предприятий, обучать специалистов под нужды экономики. Нужны и новые рабочие места — современные, высокотехнологичные, привлекательные для молодежи.

Также ребята смогли задать известному спортсмены вопросы о мотивации, рекордах и целях. А в финале встречи студенты исполнили гимн алтайских отрядов под гитару.

В Барнаул приехал олимпийский чемпион Александр Карелин. Дмитрий Лямзин

Открытие первенства СФО по гребле на байдарках и каноэ

Затем Александр Карелин принял участие в торжественном открытии первенства Сибирского федерального округа по гребле на байдарках и каноэ. Маленькие спортсмены с восхищением смотрели на старшего товарища. Также был проведен зрелищный парад.

В соревнованиях участвовали 154 спортсмена. Это парни и девушки трех возрастных категорий (до 15, до 17 и до 19 лет). Программа многообещающая — более 40 видов заездов на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

Знаменитый гость отметил, что Алтайский край — уникальное место, где этот вид спорта сможет активно развиваться.

Александр Карелин,

олимпийский чемпион , Герой России , сенатор Совета Федерации:

— Барнаульский гребной канал — уникальный по своим техническим характеристикам. Его длина канала составляет 1,8 тыс. метров, ширина — 110 метров, глубина — до 16 метров. Он строился специально для гребли и поэтому удачно располагается относительно розы ветров. Спортивная база на гребном канале соответствует всем необходимым стандартом для проведения соревнований международного уровня.

В Барнаул приехал олимпийский чемпион Александр Карелин. Дмитрий Лямзин

Гребля и футбол

В барнаульской спортшколе олимпийского резерва имени Костенко гребле уделяют особое внимание. Здесь ей занимаются 388 человек. Пять из них — мастера спорта России. А по итогам сезона 2021 года семь вошли в состав сборных команд страны.

Спортивным и личностным воспитанием подрастающего поколения занимаются еще в одном учебном заведении — футбольной спортивной школе имени Смертина.

Там Александр Карелин провел беседу с маленькими учениками и отметил важность такого уникального проекта, как «Дворовый тренер»: «Нужно вовремя заметить талантливых ребят и развивать их».

Спортсмен ответил на вопросы юных спортсменов. Рассказал о самой сложной и самой простой схватке. А еще о принципах успешной тренировки.

«Если тренер вам сказал, сделать 50 повторений упражнения, делайте. А потом отойдите в уголок и добавьте к этому еще 25 раз. Не ленитесь. Будьте упорными и жадными до достижений», — сказал легендарный борец.

Александр Карелин. Дмитрий Лямзин

Итоги и планы

В конце программы Александр Карелин сказал, что остался под впечатлением от посещения столицы Алтайского края. Спикер отметил, что Барнаул имеет все необходимые ресурсы для развития детей и молодежи.

Эти выводы поддержала председатель барнаульской городской Думы Галина Буевич.

— В последнее время в Барнауле большое внимание уделяется развитию массовых видов спорта и особенно их доступности, — сказала она. — Мы видим, что строятся спортивные площадки, устанавливаются уличные тренажеры на придомовых территориях. Кроме того, в городе активно развивается проект «Дворовой инструктор», цель которого — сплотить ребят во дворах и привить им культуру здорового образа жизни.

В Барнаул приехал олимпийский чемпион Александр Карелин. Дмитрий Лямзин

Глава города поддержал.

Вячеслав Франк,

мэр Барнаула: