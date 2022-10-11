11 октября
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Жизнь

Примерно 600 мобилизованных вернули домой в одном из регионов

Около 600 мобилизованных вернули домой в Приморье, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. Об этом пишут в Telegram-канале правительства региона.

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0

Несколько сотен мобилизованных вернули по состоянию здоровья или наличия четырех и более несовершеннолетних детей.

Отмечается, что ранее военнообязанные жители региона не сообщали в военкоматы об изменении состояния здоровья или состава семьи, поэтому получили повестки.

После уточнения всех обстоятельств их освободили от частичной мобилизации.

Также стало известно, что в ходе частичной мобилизации Приморский край должен призвать порядка 7,7 тыс. человек.

Мобилизованные уже проходят подготовку в воинских частях региона.

Между тем губернатор Виктор Томенко рассказал, когда призывники из Алтайского края отправятся в зону СВО.

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