Отменено первое уголовное дело об уклонении от явки по повестке о мобилизации

Адвокат Павел Чиков сообщил в Telegram-канале об отмене уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации. Это было первым уголовным делом по данному составу преступления в России.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил о решении прокуратуры Пензенской области. Она признала решение о возбуждении дела по статье 328 УК РФ незаконным.

Подозреваемый получил право на реабилитацию. Также ему будет положена компенсация ущерба, причиненного 48-часовым задержанием.

Павел Чиков отметил, что Следственный комитет намерен обжаловать решение и настаивать на повторном возбуждении.

Напоминаем, что 32-летнего мужчину задержал ОМОН за отказ подписать повестку в военный комиссариат. Двое суток он находился в изоляторе временного содержания.