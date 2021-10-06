Ирада Спорная: почему 6 октября нужно положить монету в кошелек

Что следует делать 6 октября?

Главная традиция дня — гадания. На деньги, супружескую жизнь и здоровье. Предки были уверены: сегодня можно многое нагадать, но исправить огрехи 6 числа не получится. Связано это с тем, что дата наделена высокой духовной силой — наставляющей человека на путь истинный и «обучающей» нести ответственность за содеянное.

Прародители, тем не менее, на Ираду Спорную старались привлечь удачу. Поэтому, как символ везения и благополучия, они клали монету в кошелек или суму.

Что запрещено на Ираду Спорную?

В праздник ни в коем случае нельзя вспоминать о бедах и думать о плохом. Негативные мысли могт привести к еще большим проблемам, конфликтам и даже неожиданным судебным тяжбам.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Приметы дня

Журавли улетели — зима надвигается;

Грибов мало , а урожай орехов большой — к морозной зиме;

а урожай орехов большой — к морозной зиме; Полевые мыши на деревню двинулись — зима окажется суровой;

Зима. Мужские ботинки и снег. СС0