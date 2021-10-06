Ирада Спорная: почему 6 октября нужно положить монету в кошелек

Что следует делать 6 октября?
Главная традиция дня — гадания. На деньги, супружескую жизнь и здоровье. Предки были уверены: сегодня можно многое нагадать, но исправить огрехи 6 числа не получится. Связано это с тем, что дата наделена высокой духовной силой — наставляющей человека на путь истинный и «обучающей» нести ответственность за содеянное.
Прародители, тем не менее, на Ираду Спорную старались привлечь удачу. Поэтому, как символ везения и благополучия, они клали монету в кошелек или суму.
Что запрещено на Ираду Спорную?
В праздник ни в коем случае нельзя вспоминать о бедах и думать о плохом. Негативные мысли могт привести к еще большим проблемам, конфликтам и даже неожиданным судебным тяжбам.
Приметы дня
- Журавли улетели — зима надвигается;
- Грибов мало, а урожай орехов большой — к морозной зиме;
- Полевые мыши на деревню двинулись — зима окажется суровой;
- Петух стоит на одной ноге — скоро похолодает;
- Курица хвостом машет — к дождю;
- Вороны нахохлились — к осадкам;
- Сегодня туманно — следующий год будет урожайным;
- Много желудей — к хорошему урожаю хлеба в грядущем году.