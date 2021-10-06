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Жизнь

Ирада Спорная: почему 6 октября нужно положить монету в кошелек

6 октября в народе отмечают Ираду Спорную. По-другому этот праздник называют Оберегом уголья печного, Днем Иоанна и Раисы.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Что следует делать 6 октября?

Главная традиция дня — гадания. На деньги, супружескую жизнь и здоровье. Предки были уверены: сегодня можно многое нагадать, но исправить огрехи 6 числа не получится. Связано это с тем, что дата наделена высокой духовной силой — наставляющей человека на путь истинный и «обучающей» нести ответственность за содеянное.

Прародители, тем не менее, на Ираду Спорную старались привлечь удачу. Поэтому, как символ везения и благополучия, они клали монету в кошелек или суму.

Что запрещено на Ираду Спорную?

В праздник ни в коем случае нельзя вспоминать о бедах и думать о плохом. Негативные мысли могт привести к еще большим проблемам, конфликтам и даже неожиданным судебным тяжбам.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

Приметы дня

  • Журавли улетели — зима надвигается;
  • Грибов мало, а урожай орехов большой — к морозной зиме;
  • Полевые мыши на деревню двинулись — зима окажется суровой;
Зима. Мужские ботинки и снег.
Зима. Мужские ботинки и снег.
СС0
  • Петух стоит на одной ноге — скоро похолодает;
  • Курица хвостом машет — к дождю;
  • Вороны нахохлились — к осадкам;
  • Сегодня туманно — следующий год будет урожайным;
  • Много желудей — к хорошему урожаю хлеба в грядущем году.
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