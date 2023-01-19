Приметы и традиции Крещения Господне: что можно и нельзя делать 19 января

19 января отмечают один из главных православных праздник — Крещение Господне или Богоявление. В этот день православный народ вспоминает Крещение Иисуса Христа от Иоанна Крестителя в Иордане. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Крещения

Весь день Крещения для христиан был полон особенного значения. С утра люди ходили в церковь на утреннюю божественную литургию. Затем участвовали к крестном ходе до реки и получали святую воду.

Завершалось шествие крестного хода купанием в проруби — по поверьям, это помогает очиститься от грехов и излечиться от болезней. К реке также пригоняли скот, который священники окропляли водой, освященной в реке.

После купания освещали дома и хозяйственные постройки святой водой — чтобы выгнать из него всю нечисть.

После Крещения начинался мясоед — пора свадеб. Поэтому будущих жен начинали выбирать уже на Крещение.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Что нельзя делать 19 января?

Нельзя желать другому человеку зла и кого-либо осуждать — иначе все вернется к вам обратно.

Не стоит давать в долг — вместе с деньгами можно отдать удачу.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать.

Не советуют шить , вязать и заниматься другими рукоделиями.

вязать и заниматься другими рукоделиями. Нельзя выносить мусор и в целом что-либо из дома.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Приметы Крещения