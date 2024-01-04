4 января
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Жизнь

Приметы и традиции на народный праздник Настасьин день: что запрещено делать 4 января

4 января — народный праздник Настасьин день и церковный день памяти святой Анастасии Узорешительницы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Традиции в Настасьин день

Святая Анастасия Узорешительница, память которой в этот день отмечает Православная церковь, считается помощницей рожениц. Этой святой молятся о благополучной беременности и родах.

Беременные вышивали специальные полотенца, которые должны были защитить их при родах. Кроме того, беременные ели постную кашу — для легких родов.

Святая Анастасия также считается защитницей заключенных. Потому жены, матери, бабушки, сестры молились святой о своих родных, которые попали в места заключения.

Начинают готовиться к Рождеству. В старину в этот день резали свиней и заготавливали мясо.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Запреты в Настасьин день

  • Нельзя говорить плохо о родственниках, живых или мертвых. Нельзя грубить родителям, бабушкам, дедушкам. Если сегодня обидеть членов семьи — старость пройдет в одиночестве. Еще лучше сделать им подарки, выразив тем самым свое почтение.
  • Нельзя ходить босиком — человек может потерять благосостояние, обеднеет или сделает своё бедственное положение с деньгами еще хуже.
  • Беременным женщинам нельзя много рассказывать о своей беременности и ребенке, говорить о том, на каком она находится сроке — иначе в течение беременности могут начаться проблемы.
  • Если у женщины выдаются роды именно на этот день, ее родственникам нельзя пить напитки красного цвета. По приметам, у роженицы может начаться кровотечение.
  • Продолжается Рождественский пост и его последний период — предпразденство Рождества Христова. В среду полагается строгий пост, сухоядение.
  • Нельзя прокалывать уши — долго будут заживать, голова болеть будет.
  • Нельзя бить животных — начнутся проблемы с ногами.
  • Нельзя вязать — в противном случае кто-то из членов семьи может сесть в тюрьму.
Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные приметы на 4 января

  • Если облака плывут против ветра — быть снегу;
  • На южной стороне домов появилось много сосулек — год будет плодородным, а также удачным для рыбаков;
  • Закат солнца без облаков — на следующий день будет тепло и сухо;
  • Какая погода сегодня, таким будет и октябрь;
  • Сухой и легкий снег — лето будет засушливым;
  • Поясница разболелась — к снегу;
  • Снегирь крыльями шумит — к ненастью.

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