Традиции Синичкина дня
В ноябре прилетали синицы и другие птицы-зимники, которые, по поверию, слетались на зов святого Зиновия. Люди верили, что если синичка прилетела во двор, то будет счастье и достаток в доме.
Почитали Синичкин день охотники и рыбаки. Они отправлялись на промысел. Охотники должны были обязательно поймать хотя бы одного зайца, иначе охота не задастся на весь год.
По этому поводу говорили: «Коня положи, да зайца уходи».
Большая синица.
Евгений Богинский, «Усынови заказник».
Что нельзя делать 12 ноября?
- Нельзя выгонять залетевшую в дом птицу — а то счастье спугнете.
- Охотникам и рыбакам не стоит засиживаться дома в этот день.
- Незамужним девушкам запрещено есть говядину или свинину — иначе вся красота уйдет.
- Нельзя просить денег взаймы — отказ может привести к затяжной ссоре.
Усатая синица в Алтайском крае.
vk.com/barneos22. Алина Боксорн.
Приметы Синичкина дня
- Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.
- Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.
- Синички клюют кору деревьев — будет сырая и дождливая погода.
- Услышать рано утром пение птиц — к холодам.