12 ноября на Руси ласково прозвали Синичкиным днем. Православная церковь вспоминает мученицу Зиновию и мученика Зиновия, сестру и брата. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Синичкина дня

В ноябре прилетали синицы и другие птицы-зимники, которые, по поверию, слетались на зов святого Зиновия. Люди верили, что если синичка прилетела во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Почитали Синичкин день охотники и рыбаки. Они отправлялись на промысел. Охотники должны были обязательно поймать хотя бы одного зайца, иначе охота не задастся на весь год.

По этому поводу говорили: «Коня положи, да зайца уходи».

Большая синица. Евгений Богинский , «Усынови заказник».

Что нельзя делать 12 ноября?

Нельзя выгонять залетевшую в дом птицу — а то счастье спугнете.

Охотникам и рыбакам не стоит засиживаться дома в этот день.

Незамужним девушкам запрещено есть говядину или свинину — иначе вся красота уйдет.

Нельзя просить денег взаймы — отказ может привести к затяжной ссоре.

Усатая синица в Алтайском крае. vk.com/barneos22. Алина Боксорн.

Приметы Синичкина дня