12 ноября
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Жизнь

Приметы и традиции Синичкина дня — как привлечь счастье в дом 12 ноября

12 ноября на Руси ласково прозвали Синичкиным днем. Православная церковь вспоминает мученицу Зиновию и мученика Зиновия, сестру и брата. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Синица. Птица.
Синица. Птица.
СС0

Традиции Синичкина дня

В ноябре прилетали синицы и другие птицы-зимники, которые, по поверию, слетались на зов святого Зиновия. Люди верили, что если синичка прилетела во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Почитали Синичкин день охотники и рыбаки. Они отправлялись на промысел. Охотники должны были обязательно поймать хотя бы одного зайца, иначе охота не задастся на весь год.

По этому поводу говорили: «Коня положи, да зайца уходи».

Большая синица.
Большая синица.
Евгений Богинский, «Усынови заказник».

Что нельзя делать 12 ноября?

  • Нельзя выгонять залетевшую в дом птицу — а то счастье спугнете.
  • Охотникам и рыбакам не стоит засиживаться дома в этот день.
  • Незамужним девушкам запрещено есть говядину или свинину — иначе вся красота уйдет.
  • Нельзя просить денег взаймы — отказ может привести к затяжной ссоре.
Усатая синица в Алтайском крае.
Усатая синица в Алтайском крае.
vk.com/barneos22. Алина Боксорн.

Приметы Синичкина дня

  • Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.
  • Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.
  • Синички клюют кору деревьев — будет сырая и дождливая погода.
  • Услышать рано утром пение птиц — к холодам.
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