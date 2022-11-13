Традиции Спиридона и Никодима
После Синичкина дня продолжали чествовать охотников и рыболовов. Удача на промысле означала, что год будет успешным.
Не забывали и о зимних приготовлениях. В этот день кур переводили в зимние закутки. Курятники утепляли и строили маленькие сарайчики, где домашняя птица могла переждать холода.
Традиционным блюдом дня становилась запеченная курица. Также из нее варили бульон, делали курники и котлеты.
Что нельзя делать 13 ноября?
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Не стоит просить знакомых помочь с местом работы — оно будет неудачным и не принесет финансовой стабильности.
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Нельзя разговаривать с незнакомцами — можно их неудачи привлечь.
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Не рекомендуется поднимать с пола пуговицу или другую оторвавшуюся от одежды вещь — иначе сглазят.
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Запрещено есть мясо животных — только куриное мясо.
Приметы Никодимова дня
- Воробушки громко чирикают — будет тепло.
- Не слышно пения птиц — скоро грянет мороз.
- Мелкий дождь — к затяжному ненастью.
- Сны, приснившиеся в этот день, сбудутся через 9 дней.