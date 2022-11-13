День Спиридона и Никодима или Никодимов день отмечали на Руси 13 ноября. Православная церковь вспоминает преподобных Спиридона и Никодима, иноков Киево-Печерского монастыря. Altapress.ru рассказывает про приметы, запреты и традиции этого дня.

Традиции Спиридона и Никодима

После Синичкина дня продолжали чествовать охотников и рыболовов. Удача на промысле означала, что год будет успешным.

Не забывали и о зимних приготовлениях. В этот день кур переводили в зимние закутки. Курятники утепляли и строили маленькие сарайчики, где домашняя птица могла переждать холода.

Традиционным блюдом дня становилась запеченная курица. Также из нее варили бульон, делали курники и котлеты.

Курица , петух , птица. СС0

Что нельзя делать 13 ноября?

Не стоит просить знакомых помочь с местом работы — оно будет неудачным и не принесет финансовой стабильности.

Нельзя разговаривать с незнакомцами — можно их неудачи привлечь.

Не рекомендуется поднимать с пола пуговицу или другую оторвавшуюся от одежды вещь — иначе сглазят.

Запрещено есть мясо животных — только куриное мясо.

Курица , петух , птица. СС0

Приметы Никодимова дня