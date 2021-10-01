Приметы на Арину Шиповницу. Что категорически запрещено делать 1 октября

По православному календарю, 1 октября — день святых мучениц Софии и Ирины. В народе этот праздник прозвали Ариной Шиповницей. Почему сегодня нельзя стричь волосы и сплетничать — в материале altapress.ru.

Традиции 1 октября

На Руси 1 числа обязательно собирали шиповник. Из него варили целебные отвары, обогащенные витамином С.

Кроме того, в праздник было принято наблюдать за отлетом журавлей. Вслед им славяне выкрикивали: «Колесом дорога!» По преданию, сильные птицы — вестники весны, поэтому их возвращения прародители ждали с большим нетерпением.

Также на Арину Шиповницу рубили капусту. Ее, свежую, ставили на праздничный стол, а еще квасили на зиму.

Верующие в эту дату шли в церковь молиться о благополучии и гармонии в семье.

Капуста СС0

Что запрещено на День Арины Шиповницы

Сегодня нельзя хвалиться успехами и достижениями — иначе радости могут вовсе покинуть вас. Не следует ссориться и просить у Господа больше, чем нужно.

Не стоит оставлять ребенка одного в комнате: он может испугаться и даже захворать.

Не рекомендуется стричь волосы, чтобы случайно не укоротить судьбу. Еще нельзя сплетничать — дабы не накликать беды и безденежье.

Стрижка CCO

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