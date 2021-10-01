Приметы на Арину Шиповницу. Что категорически запрещено делать 1 октября

Традиции 1 октября
На Руси 1 числа обязательно собирали шиповник. Из него варили целебные отвары, обогащенные витамином С.
Кроме того, в праздник было принято наблюдать за отлетом журавлей. Вслед им славяне выкрикивали: «Колесом дорога!» По преданию, сильные птицы — вестники весны, поэтому их возвращения прародители ждали с большим нетерпением.
Также на Арину Шиповницу рубили капусту. Ее, свежую, ставили на праздничный стол, а еще квасили на зиму.
Верующие в эту дату шли в церковь молиться о благополучии и гармонии в семье.
Что запрещено на День Арины Шиповницы
Сегодня нельзя хвалиться успехами и достижениями — иначе радости могут вовсе покинуть вас. Не следует ссориться и просить у Господа больше, чем нужно.
Не стоит оставлять ребенка одного в комнате: он может испугаться и даже захворать.
Не рекомендуется стричь волосы, чтобы случайно не укоротить судьбу. Еще нельзя сплетничать — дабы не накликать беды и безденежье.
Народные приметы дня
- Если листья на березе не опали, то снег выпадет поздно;
- Если бурьяны очень высокие выросли, то зимой будет много снега;
- Какая погода на Арину, такой она будет и 1 апреля;
- Если трещит домашняя мебель или утварь, то скоро пойдет дождь.