Приметы на День Александра Невского. Что можно и нельзя делать 12 сентября

История праздника
12 сентября 1724 года мощи Невского торжественно перенесли из Владимира в Санкт-Петербург и поместили в Свято-Троицком монастыре. Именно поэтому верующие отмечают праздник 12 числа.
Кроме того, в эту дату празднуют обретение святых мощей благоверного и преподобного Даниила — сына Александра Невского.
Что следует делать в Александров день
Считается, что Александров день — лучшее время для посиделок и духовной исповеди.
Славяне в праздник пекли пироги, караваи, угощали ими соседей и друзей, устраивали гулянья.
Супруги в этот день молились святому и просили исполнить их желания — к примеру, даровать наследника.
Что запрещено 12 сентября
Нельзя:
- Обижаться и ревновать;
- Покупать новые вещи;
- Тратить деньги.
Народные приметы на День Александра Невского
- Много рябины в лесу — к дождливой осени;
- Пчелы начали запечатывать улей — к ранней зиме;
- Птицы кружат высоко в небе и не улетают — к теплой осени.