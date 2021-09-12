Приметы на День Александра Невского. Что можно и нельзя делать 12 сентября

12 сентября православные чтят память святого Александра Невского — победителя битв на Неве и Чудском озере. Рассказываем, как на праздник достичь счастья и что категорически запрещено делать.

История праздника

12 сентября 1724 года мощи Невского торжественно перенесли из Владимира в Санкт-Петербург и поместили в Свято-Троицком монастыре. Именно поэтому верующие отмечают праздник 12 числа.

Кроме того, в эту дату празднуют обретение святых мощей благоверного и преподобного Даниила — сына Александра Невского.

Что следует делать в Александров день

Считается, что Александров день — лучшее время для посиделок и духовной исповеди.

Славяне в праздник пекли пироги, караваи, угощали ими соседей и друзей, устраивали гулянья.

Еда. Продукты. Выпечка. СС0

Супруги в этот день молились святому и просили исполнить их желания — к примеру, даровать наследника.

Что запрещено 12 сентября

Нельзя:

Обижаться и ревновать;

Покупать новые вещи;

Тратить деньги.

Деньги. unsplash.com

Народные приметы на День Александра Невского