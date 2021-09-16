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Жизнь

Приметы на День Домны Доброродной. Почему 16 сентября нужно выкидывать хлам

16 сентября в народе отмечают День Домны Доброродной. Рассказываем, какие ритуалы совершить в праздник, чтобы обрести благополучие.

Правильная уборка.
Правильная уборка.
Pixabay.com

Кто такая Домна Доброродная?

Домна Доброродная — священномученица, жившая в 3−4 веках в Никомидии (территория современной Турции). Она, бывшая жрица, приняла христианство. Чтобы избежать наказания за новую веру, она сбежала из дворца императоров-язычников Максимиана и Диоклетиана.

Сначала святая скрывалась в женском монастыре, затем отрезала косы и прикинулась мужчиной. Однако, впоследствии, ее вычислили и казнили язычники.

Обряды на праздник

16 числа на Руси наводили чистоту и порядок, обязательно избавлялись от старых вещей, выкидывали хлам. Иногда ненужное сжигали на костре — считалось, что так можно прогнать из жизни неудачи и горести.

Лапти.
Лапти.
CC0

Кроме того, в День Домны Доброродной на забор вешали больше лаптей. Так прародители защищали себя и семью от сглаза.

Что запрещено на Доброродную

Нельзя:

  • Употреблять пищу животного происхождения;
  • Свататься и жениться;
  • Ссориться и скандалить;
  • Смотреть в зеркало;
  • Гулять после захода солнца.
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altapress.ru

Народные приметы 16 сентября

  • Весь день идут дожди — к сухой и теплой осени;
  • В лесу мало ягод и грибов — год будет неурожайным;
  • Много еловых шишек на деревьях — к теплой зиме.
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