Приметы на День Домны Доброродной. Почему 16 сентября нужно выкидывать хлам

Кто такая Домна Доброродная?
Домна Доброродная — священномученица, жившая в 3−4 веках в Никомидии (территория современной Турции). Она, бывшая жрица, приняла христианство. Чтобы избежать наказания за новую веру, она сбежала из дворца императоров-язычников Максимиана и Диоклетиана.
Сначала святая скрывалась в женском монастыре, затем отрезала косы и прикинулась мужчиной. Однако, впоследствии, ее вычислили и казнили язычники.
Обряды на праздник
16 числа на Руси наводили чистоту и порядок, обязательно избавлялись от старых вещей, выкидывали хлам. Иногда ненужное сжигали на костре — считалось, что так можно прогнать из жизни неудачи и горести.
Кроме того, в День Домны Доброродной на забор вешали больше лаптей. Так прародители защищали себя и семью от сглаза.
Что запрещено на Доброродную
Нельзя:
- Употреблять пищу животного происхождения;
- Свататься и жениться;
- Ссориться и скандалить;
- Смотреть в зеркало;
- Гулять после захода солнца.
Народные приметы 16 сентября
- Весь день идут дожди — к сухой и теплой осени;
- В лесу мало ягод и грибов — год будет неурожайным;
- Много еловых шишек на деревьях — к теплой зиме.