Приметы на День Домны Доброродной. Почему 16 сентября нужно выкидывать хлам

16 сентября в народе отмечают День Домны Доброродной. Рассказываем, какие ритуалы совершить в праздник, чтобы обрести благополучие.

Кто такая Домна Доброродная?

Домна Доброродная — священномученица, жившая в 3−4 веках в Никомидии (территория современной Турции). Она, бывшая жрица, приняла христианство. Чтобы избежать наказания за новую веру, она сбежала из дворца императоров-язычников Максимиана и Диоклетиана.

Сначала святая скрывалась в женском монастыре, затем отрезала косы и прикинулась мужчиной. Однако, впоследствии, ее вычислили и казнили язычники.

Обряды на праздник

16 числа на Руси наводили чистоту и порядок, обязательно избавлялись от старых вещей, выкидывали хлам. Иногда ненужное сжигали на костре — считалось, что так можно прогнать из жизни неудачи и горести.

Лапти. CC0

Кроме того, в День Домны Доброродной на забор вешали больше лаптей. Так прародители защищали себя и семью от сглаза.

Что запрещено на Доброродную

Нельзя:

Употреблять пищу животного происхождения;

Свататься и жениться;

Ссориться и скандалить;

Смотреть в зеркало;

Гулять после захода солнца.

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Народные приметы 16 сентября