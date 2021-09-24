Приметы на День Феодоры. Почему 24 сентября категорически запрещено красить губы

История праздника
На утро после измены Феодора осознала грех и возненавидела себя. Она пошла в монастырь, где поняла: о ее страшном деянии знает Господь. Впоследствии женщина принесла покаяние в мужском монастыре и, притворившись евнухом, попросила взять ее в послушники.
8 лет Феодора молилась о прощении ночами и трудилась не покладая головы. За усердие ее причислили к лику святых.
Традиции 24 сентября
Предки-славяне к этому дню завершали работу в огороде и поле. Кроме того, 24 числа было принято готовить блюда из капусты — щи и голубцы. По поверью, капуста привлекает удачу, достаток и крепкое здоровье.
Что запрещено на День Феодоры
Нельзя:
- Лениться и вести пустые разговоры. 24 сентября принято готовиться к зиме: убирать квартиру, мыть окна, заготавливать соленья;
- Красить губы. Феодорин день целиком отведен целомудрию — за него Господь обязательно наградит счастьем и приятными событиями. Лучше отдать предпочтение нюдовым оттенкам;
- Обманывать. Сегодняшние недомолвки и вранье рискуют быть раскрытыми.
Народные приметы 24 сентября
- Если озимые хорошо поднялись, то урожай будет богатым;
- Если пчелы еще не попрятались, а свободно летают, то зима придет поздно;
- Если в лесах очень много грибов, то скоро настанут обильные снегопады;
- Большие муравейники, встреченные в лесу — к суровой зиме.