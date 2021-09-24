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Жизнь

Приметы на День Феодоры. Почему 24 сентября категорически запрещено красить губы

24 сентября православные чтят Феодору Александрийскую. Она, будучи совсем юной, поддалась дьявольскому искушению и изменила супругу с богатым горожанином.

Тёмная помада.
Тёмная помада.
опубликовано на yapokupayu.ru

История праздника

На утро после измены Феодора осознала грех и возненавидела себя. Она пошла в монастырь, где поняла: о ее страшном деянии знает Господь. Впоследствии женщина принесла покаяние в мужском монастыре и, притворившись евнухом, попросила взять ее в послушники.

8 лет Феодора молилась о прощении ночами и трудилась не покладая головы. За усердие ее причислили к лику святых.

Традиции 24 сентября

Предки-славяне к этому дню завершали работу в огороде и поле. Кроме того, 24 числа было принято готовить блюда из капусты — щи и голубцы. По поверью, капуста привлекает удачу, достаток и крепкое здоровье.

Румыния: сармале (вариант голубцов или долмы).
Румыния: сармале (вариант голубцов или долмы).
открытые источники

Что запрещено на День Феодоры

Нельзя:

  • Лениться и вести пустые разговоры. 24 сентября принято готовиться к зиме: убирать квартиру, мыть окна, заготавливать соленья;
  • Красить губы. Феодорин день целиком отведен целомудрию — за него Господь обязательно наградит счастьем и приятными событиями. Лучше отдать предпочтение нюдовым оттенкам;
  • Обманывать. Сегодняшние недомолвки и вранье рискуют быть раскрытыми.

Народные приметы 24 сентября

Озимые культуры
Озимые культуры
Из архива редакции
  • Если озимые хорошо поднялись, то урожай будет богатым;
  • Если пчелы еще не попрятались, а свободно летают, то зима придет поздно;
  • Если в лесах очень много грибов, то скоро настанут обильные снегопады;
  • Большие муравейники, встреченные в лесу — к суровой зиме.
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