Приметы на День Флора и Лавра. Почему 31 августа нужно кормить коней и сидеть на лужайке

Кто такие Флор и Лавр
Флор и Лавр — братья-каменщики, которые строили храмы и проповедовали учение Христа. Они приглашали к работе беднякам и за труд подавали им милостыню.
Однажды Флор и Лавр совершили молитву с другими православными христианами и поплатились за это. Правитель, исповедовавший язычество, приказал сжечь всех прихожан, а братьев-каменщиков бросить в колодец и засыпать землей.
31 августа, в день великомучеников, принято почитать лошадей: потому что в эту дату в родном городе Флора и Лавра прекратился крупный падеж скота.
Что нужно делать 31 августа
Рекомендуется угощать лошадей яблоками, сахаром, пирогами. По традиции, зверей с пушистыми гривами и хвостами на Флора и Лавра купают, чешут, кормят и выгуливают. По преданию, так можно удостоиться благоговения святых.
Еще в праздник нужно прийти в парк и сесть на лужайку — 31 августа трава «вещает». Это значит, что растения пророчат и «отвечают» на важные жизненные вопросы.
Кроме того, в этот день принято сушить полынь. Ее следует сложить в небольшой букет и спрятать в укромном месте — получится этакий оберег от нечистой силы.
Что запрещено в День Флора и Лавра
Нельзя:
- заставлять лошадей работать;
- обижать животных;
- женщинам не стоит выходить из дома — лучше заняться рукоделием;
- лениться.
Приметы на праздник
- Ясный день — к быстрому похолоданию;
- Облака низко — к затяжным дождям;
- Жаркий день — к дождливому сентябрю;
- Корни полыни тонкие — следующий год будет неурожайным.