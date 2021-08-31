Приметы на День Флора и Лавра. Почему 31 августа нужно кормить коней и сидеть на лужайке

День Флора и Лавра отмечают православные 31 августа. Почему в этот день важно помогать беднякам и какие праздничные приметы сулят благополучие — в материале altapress.ru.

Кто такие Флор и Лавр

Флор и Лавр — братья-каменщики, которые строили храмы и проповедовали учение Христа. Они приглашали к работе беднякам и за труд подавали им милостыню.

Однажды Флор и Лавр совершили молитву с другими православными христианами и поплатились за это. Правитель, исповедовавший язычество, приказал сжечь всех прихожан, а братьев-каменщиков бросить в колодец и засыпать землей.

31 августа, в день великомучеников, принято почитать лошадей: потому что в эту дату в родном городе Флора и Лавра прекратился крупный падеж скота.

Колодец. Туман СС0

Что нужно делать 31 августа

Рекомендуется угощать лошадей яблоками, сахаром, пирогами. По традиции, зверей с пушистыми гривами и хвостами на Флора и Лавра купают, чешут, кормят и выгуливают. По преданию, так можно удостоиться благоговения святых.

Лето. Трава. СС0

Еще в праздник нужно прийти в парк и сесть на лужайку — 31 августа трава «вещает». Это значит, что растения пророчат и «отвечают» на важные жизненные вопросы.

Кроме того, в этот день принято сушить полынь. Ее следует сложить в небольшой букет и спрятать в укромном месте — получится этакий оберег от нечистой силы.

Что запрещено в День Флора и Лавра

Собака. Ребенок. СС0.

Нельзя:

заставлять лошадей работать;

обижать животных;

женщинам не стоит выходить из дома — лучше заняться рукоделием;

лениться.

Приметы на праздник

Лето. Солнце. Жара. CC0