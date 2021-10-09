Приметы на День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать 9 октября

9 октября вспоминают апостола Иоанна Богослова. Он был автором одного из четырех Евангелие Нового Завета. Рассказываем, как провести сегодняшний день, чтобы не накликать беду.

Что известно об Иоанне Богослове?

Иоанн — один из первых учеников Иисуса. После распятия Христа на Голгофе он шествовал по городам, проповедовал Евангелие и христианство. А еще исцелял людей и словом мог изгнать беса.

Что рекомендуется делать 9 октября?

В День Иоанна Богослова принято ходить в храм и молиться образам святого. Просить его можно о даровании детей, укреплении супружеской жизни и многом другом.

А вот трудились предки 9 числа только до обеда — считалось, что такой график привносил в жизнь гармонию и спокойствие.

Что запрещено в праздник?

Виски. Алкоголь. CC0

Сегодня нельзя:

Отказывать нуждающимся в помощи;

Переедать , пить спиртное;

пить спиртное; Сквернословить и ссориться;

Обманывать;

Веселиться.

Приметы дня

Звездное небо. СС0