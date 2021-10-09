Приметы на День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать 9 октября

Что известно об Иоанне Богослове?
Иоанн — один из первых учеников Иисуса. После распятия Христа на Голгофе он шествовал по городам, проповедовал Евангелие и христианство. А еще исцелял людей и словом мог изгнать беса.
Что рекомендуется делать 9 октября?
В День Иоанна Богослова принято ходить в храм и молиться образам святого. Просить его можно о даровании детей, укреплении супружеской жизни и многом другом.
А вот трудились предки 9 числа только до обеда — считалось, что такой график привносил в жизнь гармонию и спокойствие.
Что запрещено в праздник?
Виски. Алкоголь.
CC0
Сегодня нельзя:
- Отказывать нуждающимся в помощи;
- Переедать, пить спиртное;
- Сквернословить и ссориться;
- Обманывать;
- Веселиться.
Приметы дня
Звездное небо.
СС0
- Если солнце садится в белесоватую мутную тучу — будет ненастье;
- Звезды яркие — к хорошей погоде, тусклые — к дождю или снегу;
- Красные тучи на закате — к ветру;
- Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, то зима не за горами.