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Жизнь

Приметы на День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать 9 октября

9 октября вспоминают апостола Иоанна Богослова. Он был автором одного из четырех Евангелие Нового Завета. Рассказываем, как провести сегодняшний день, чтобы не накликать беду.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Что известно об Иоанне Богослове?

Иоанн — один из первых учеников Иисуса. После распятия Христа на Голгофе он шествовал по городам, проповедовал Евангелие и христианство. А еще исцелял людей и словом мог изгнать беса.

Что рекомендуется делать 9 октября?

В День Иоанна Богослова принято ходить в храм и молиться образам святого. Просить его можно о даровании детей, укреплении супружеской жизни и многом другом.

А вот трудились предки 9 числа только до обеда — считалось, что такой график привносил в жизнь гармонию и спокойствие.

Что запрещено в праздник?

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Сегодня нельзя:

  • Отказывать нуждающимся в помощи;
  • Переедать, пить спиртное;
  • Сквернословить и ссориться;
  • Обманывать;
  • Веселиться.

Приметы дня

Звездное небо.
Звездное небо.
СС0
  • Если солнце садится в белесоватую мутную тучу — будет ненастье;
  • Звезды яркие — к хорошей погоде, тусклые — к дождю или снегу;
  • Красные тучи на закате — к ветру;
  • Если с вишни весь лист облетел и выпал снег, то зима не за горами.
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