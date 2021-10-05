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Жизнь

Приметы на День Ионы. Почему 5 октября запрещено есть рыбу

5 октября православная церковь отмечает День Ионы. Сегодня рыбу лучше заменить овощами. А еще в праздник нельзя вести разгульную жизнь и ссориться.

Сельдь. Рыба.
Сельдь. Рыба.
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Что такое книга Ионы?

Иона, один из древнейших пророков, получил от бога повеление — проповедовать веру в городе Ниневия. Иона ослушался, сел на корабль и отправился в Иоппию, за что Всевышний наказал его крушением. Мужчина начал тонуть и внезапно попал в чрево кита. Там он провел 3 дня и 3 ночи в молитвах, после чего был помилован и все же направился в Ниневию.

Что следует делать 5 октября?

Предки были уверены: именно в эту дату наступает осень, которая продолжается до Рождества Христова. На Руси в День Ионы заканчивали убирать редьку и готовили из нее разные блюда. Считалось, что овощ способен убить все болезнетворные бактерии в организме, наладить работу желудочно-кишечного тракта и вылечить сосуды.

Кроме того, славяне привязывали к столбу осиновый кол — 5 числа он, по преданию, избавлял семьи и души от влияния нечистой силы.

Осенний лес.
Осенний лес.
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Что нельзя делать в День Ионы?

Сегодня запрещено:

  • Есть рыбу. Это табу связано с притчей об Ионе, который не мог выбраться из китовьего чрева. Есть поверье, что нарушившие запрет могут накликать на себя беды;
  • Устраивать гулянья и застолья. Лучше провести день за праведным трудом;
  • Ссориться. Конфликты 5 октября могут стать причиной неудачи в делах, бизнесе.
Березы.
Березы.
CC0

Приметы дня

  • С березы опали не все листья — зима придет поздно;
  • На соснах мало шишек — к теплу;
  • Черемуха и клен «оголились» — зима близко.
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