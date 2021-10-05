Приметы на День Ионы. Почему 5 октября запрещено есть рыбу

Что такое книга Ионы?
Иона, один из древнейших пророков, получил от бога повеление — проповедовать веру в городе Ниневия. Иона ослушался, сел на корабль и отправился в Иоппию, за что Всевышний наказал его крушением. Мужчина начал тонуть и внезапно попал в чрево кита. Там он провел 3 дня и 3 ночи в молитвах, после чего был помилован и все же направился в Ниневию.
Что следует делать 5 октября?
Предки были уверены: именно в эту дату наступает осень, которая продолжается до Рождества Христова. На Руси в День Ионы заканчивали убирать редьку и готовили из нее разные блюда. Считалось, что овощ способен убить все болезнетворные бактерии в организме, наладить работу желудочно-кишечного тракта и вылечить сосуды.
Кроме того, славяне привязывали к столбу осиновый кол — 5 числа он, по преданию, избавлял семьи и души от влияния нечистой силы.
Что нельзя делать в День Ионы?
Сегодня запрещено:
- Есть рыбу. Это табу связано с притчей об Ионе, который не мог выбраться из китовьего чрева. Есть поверье, что нарушившие запрет могут накликать на себя беды;
- Устраивать гулянья и застолья. Лучше провести день за праведным трудом;
- Ссориться. Конфликты 5 октября могут стать причиной неудачи в делах, бизнесе.
Приметы дня
- С березы опали не все листья — зима придет поздно;
- На соснах мало шишек — к теплу;
- Черемуха и клен «оголились» — зима близко.