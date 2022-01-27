Приметы на День равноапостольной Нины. Что можно и категорически запрещено делать 27 января

День памяти равноапостольной Нины отмечают православные 27 января. В этот праздник принято молиться преподобной Нине. О чем можно просить святую и какие традиции с запретами важно соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции и запреты на День равноапостольной Нины

В День равноапостольной Нины прародители обязательно ходили в церковь и молились святой — об укреплении веры, исцелении духовной и телесной немощности. Кстати, перед молитвой прихожане традиционно исповедовались.

Еще 27 января родственники собирались за праздничным ужином, рассказывали друг другу интересные истории и пели песни. Кроме того, в День памяти равноапостольной Нины люди проявляли особое милосердие к бродячим животным. Их кормили, поили, гладили и даже забирали домой.

Считается, что если в этот праздник вспыхнул пожар, то нужно залить в пламя немного молока из-под коровы. Тогда, по поверью, огонь станет тише и вскоре потухнет. Следует в День равноапостольной Нины обращать внимание и на сны. По легенде, если приснилась корова темного цвета, значит, жди смерти близкого.

Категорически запрещено 27 января причинять боль животным (в том числе руганью). В противном случае с обидчиком могут приключиться большие неприятности.

Сельское хозяйство. Корова. Анна Зайкова

Народные приметы на День равноапостольной Нины