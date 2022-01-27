Приметы на День равноапостольной Нины. Что можно и категорически запрещено делать 27 января

Традиции и запреты на День равноапостольной Нины
В День равноапостольной Нины прародители обязательно ходили в церковь и молились святой — об укреплении веры, исцелении духовной и телесной немощности. Кстати, перед молитвой прихожане традиционно исповедовались.
Еще 27 января родственники собирались за праздничным ужином, рассказывали друг другу интересные истории и пели песни. Кроме того, в День памяти равноапостольной Нины люди проявляли особое милосердие к бродячим животным. Их кормили, поили, гладили и даже забирали домой.
Считается, что если в этот праздник вспыхнул пожар, то нужно залить в пламя немного молока из-под коровы. Тогда, по поверью, огонь станет тише и вскоре потухнет. Следует в День равноапостольной Нины обращать внимание и на сны. По легенде, если приснилась корова темного цвета, значит, жди смерти близкого.
Категорически запрещено 27 января причинять боль животным (в том числе руганью). В противном случае с обидчиком могут приключиться большие неприятности.
Народные приметы на День равноапостольной Нины
- Ворона громко каркает утром 27 января — к сильной вьюге.
- Днем облака белого цвета — жди сильных морозов.
- Луна белоснежная — значит, пойдет снег.