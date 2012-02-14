Приметы на День святого Валентина: что нужно и нельзя делать 14 февраля

День святого Валентина 14 февраля считается праздником всех влюбленных. В этот день дарят романтичные открытки, назначают свидания и признаются в любви. С Днем святого Валентина связано несколько хороших и плохих примет. Рассказываем, что по поверьям можно, а что нельзя делать 14 февраля в День святого Валентина.

Счастливые приметы на День святого Валентина

Разбить зеркало в День всех влюбленных — примета к счастью. Это означает, что все ссоры и разногласия разобьются вдребезги. У этой приметы на 14 февраля есть только один минус: зеркало должно быть разбито случайно.

Забыть что-то — к счастью: в скором времени вы получите приятную новость от любимого человека.

День святого Валентина. СС0

Выйти утром из дома и встретить женщину с ребенком — к встрече с суженым либо рождению ребенка.

Если 14 февраля первый звонок раздался от мужчины, это к счастью в личной жизни либо романтической встрече.

День Святого Валентина. СС0.

Опасные приметы в День святого Валентина 14 февраля

Споткнуться 14 февраля — к неразделённым чувствам или недопониманию в отношениях, пишет sm-news.ru.

Опаздывать на свидание в День святого Валентина — к ссоре и разногласиям.