Приметы на День святого Валентина: что нужно и нельзя делать 14 февраля

Счастливые приметы на День святого Валентина
Разбить зеркало в День всех влюбленных — примета к счастью. Это означает, что все ссоры и разногласия разобьются вдребезги. У этой приметы на 14 февраля есть только один минус: зеркало должно быть разбито случайно.
Забыть что-то — к счастью: в скором времени вы получите приятную новость от любимого человека.
Выйти утром из дома и встретить женщину с ребенком — к встрече с суженым либо рождению ребенка.
Если 14 февраля первый звонок раздался от мужчины, это к счастью в личной жизни либо романтической встрече.
Опасные приметы в День святого Валентина 14 февраля
Споткнуться 14 февраля — к неразделённым чувствам или недопониманию в отношениях, пишет sm-news.ru.
Опаздывать на свидание в День святого Валентина — к ссоре и разногласиям.