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Жизнь

Приметы на День Захария и Елизаветы. Что категорически запрещено делать 18 сентября

18 сентября чтят память святых Захария и Елизавету, которые были родителями Иоанна Крестителя. Рассказываем, почему сегодня нельзя ссориться и нужно заваривать березовые веники.

Храм. Церковь. Духовность
Храм. Церковь. Духовность
СС0

Что можно делать 18 сентября

Однажды старцу Захарию явился ангел, поведавший, что у него с супругой появится сын и назвать его нужно Иоанном.

Захарий не поверил пророчеству и лишился дара речи. Заговорить он смог только после рождения ребенка.

По поверью, в День святых Захария и Елизаветы следует гадать. Предсказания от 18 числа непременно сбудутся.

Кроме того, в эту дату рекомендуют заваривать в бане березовые веники и окроплять их водой жилище — чтобы изгонять злых духов и избавляться от злых мыслей.

Гадание. Свечи.
Гадание. Свечи.
pixabay.com

Что запрещено в День Захария и Елизаветы

Нельзя:

  • Ходить в грязной одежде;
  • Ссориться с близкими. В противном случае разлад затянется надолго;
  • Делать уборку и заниматься тяжелым трудом.
Рябина.
Рябина.
Анна Зайкова

Народные приметы праздника

  • Если рябина хорошо уродилась, осень будет ненастной.
  • Если листья рябины пожелтели, зима будет ранней и морозной.
  • До восхода солнца тучи красные — к ветру и дождю.
  • Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру — к мягкой зиме.
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