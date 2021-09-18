Приметы на День Захария и Елизаветы. Что категорически запрещено делать 18 сентября

18 сентября чтят память святых Захария и Елизавету, которые были родителями Иоанна Крестителя. Рассказываем, почему сегодня нельзя ссориться и нужно заваривать березовые веники.

Что можно делать 18 сентября

Однажды старцу Захарию явился ангел, поведавший, что у него с супругой появится сын и назвать его нужно Иоанном.

Захарий не поверил пророчеству и лишился дара речи. Заговорить он смог только после рождения ребенка.

По поверью, в День святых Захария и Елизаветы следует гадать. Предсказания от 18 числа непременно сбудутся.

Кроме того, в эту дату рекомендуют заваривать в бане березовые веники и окроплять их водой жилище — чтобы изгонять злых духов и избавляться от злых мыслей.

Гадание. Свечи. pixabay.com

Что запрещено в День Захария и Елизаветы

Нельзя:

Ходить в грязной одежде;

Ссориться с близкими. В противном случае разлад затянется надолго;

Делать уборку и заниматься тяжелым трудом.

Рябина. Анна Зайкова

Народные приметы праздника