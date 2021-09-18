Приметы на День Захария и Елизаветы. Что категорически запрещено делать 18 сентября

Что можно делать 18 сентября
Однажды старцу Захарию явился ангел, поведавший, что у него с супругой появится сын и назвать его нужно Иоанном.
Захарий не поверил пророчеству и лишился дара речи. Заговорить он смог только после рождения ребенка.
По поверью, в День святых Захария и Елизаветы следует гадать. Предсказания от 18 числа непременно сбудутся.
Кроме того, в эту дату рекомендуют заваривать в бане березовые веники и окроплять их водой жилище — чтобы изгонять злых духов и избавляться от злых мыслей.
Гадание. Свечи.
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Что запрещено в День Захария и Елизаветы
Нельзя:
- Ходить в грязной одежде;
- Ссориться с близкими. В противном случае разлад затянется надолго;
- Делать уборку и заниматься тяжелым трудом.
Рябина.
Анна Зайкова
Народные приметы праздника
- Если рябина хорошо уродилась, осень будет ненастной.
- Если листья рябины пожелтели, зима будет ранней и морозной.
- До восхода солнца тучи красные — к ветру и дождю.
- Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру — к мягкой зиме.