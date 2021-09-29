Приметы на Евфимию Всехвальную. Как не лишиться здоровья и благополучия 29 сентября

Что за праздник?
Евфимьев день посвящен христианскому подвигу святой. Она родилась в греческом городе Халкидон (ныне азиатская часть Стамбула), объединила вокруг себя верующих единомышленников и тайно проводила богослужения.
Городской правитель узнал о деяниях Всехвальной и приказал подвергнуть ее пыткам. Правда, даже истязания не заставили мученицу отречься от христианства. Тогда ее отправили в Рим на суд императору.
Евфимию выгнали на арену для гладиаторских боев на съедение голодными зверям.
Девушка молилась, чтобы Господь забрал ее. В этот момент разъяренные звери стали лизать ее ноги. Земля задрожала, и Колизей внезапно стал рушиться. Евфимия Всехвальная ушла на небеса.
Что следует делать 29 сентября?
Издревле славяне 29 числа заготавливали на зиму капусту. Она, по поверью, в эту дату наделена мощной исцеляющей силой, которую можно надолго «законсервировать в банке».
Традиционным на Евфимию Всехвальную был и поход в баню.
Теплый пар и березовый веник сегодня способны прогнать недуги и подарить человеку здоровье на ближайший год.
Что запрещено на Евфимию Всехвальную?
Нельзя:
- Подходить к водоемам, ловить рыбу. В этот день даже самое людное и чистое озеро может оказаться темным омутом;
- Переезжать;
- Завидовать. Ведь Евфимия была праведной верующей;
Считается, что несоблюдение запретов может повлечь беды и болезни.
Народные приметы дня
- Теплая и сухая погода в этот день символизирует о мягкой и поздней зиме;
- Гром на Евфимию — зима будет без снега;
- Луна оказалась в кругу — быть сухому лету;
- Если крот или мышь делают большие запасы, то зима будет суровой;
- Если гуси и скворцы не отлетают, значит, осень будет длиться дольше;
- Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.