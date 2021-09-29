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Жизнь

Приметы на Евфимию Всехвальную. Как не лишиться здоровья и благополучия 29 сентября

29 сентября в православном календаре — День Евфимии Всехвальной, жившей в конце 2 века и сохранившей веру, несмотря на пытки.

Православная церковь
Православная церковь
ССО

Что за праздник?

Евфимьев день посвящен христианскому подвигу святой. Она родилась в греческом городе Халкидон (ныне азиатская часть Стамбула), объединила вокруг себя верующих единомышленников и тайно проводила богослужения.

Городской правитель узнал о деяниях Всехвальной и приказал подвергнуть ее пыткам. Правда, даже истязания не заставили мученицу отречься от христианства. Тогда ее отправили в Рим на суд императору.

Евфимию выгнали на арену для гладиаторских боев на съедение голодными зверям.

Девушка молилась, чтобы Господь забрал ее. В этот момент разъяренные звери стали лизать ее ноги. Земля задрожала, и Колизей внезапно стал рушиться. Евфимия Всехвальная ушла на небеса.

Тигр.
Тигр.
открытые источники (CC0)

Что следует делать 29 сентября?

Издревле славяне 29 числа заготавливали на зиму капусту. Она, по поверью, в эту дату наделена мощной исцеляющей силой, которую можно надолго «законсервировать в банке».

Традиционным на Евфимию Всехвальную был и поход в баню.

Теплый пар и березовый веник сегодня способны прогнать недуги и подарить человеку здоровье на ближайший год.

Баня.
Баня.
CCO.

Что запрещено на Евфимию Всехвальную?

Нельзя:

  • Подходить к водоемам, ловить рыбу. В этот день даже самое людное и чистое озеро может оказаться темным омутом;
  • Переезжать;
  • Завидовать. Ведь Евфимия была праведной верующей;

Считается, что несоблюдение запретов может повлечь беды и болезни.

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Народные приметы дня

  • Теплая и сухая погода в этот день символизирует о мягкой и поздней зиме;
  • Гром на Евфимию — зима будет без снега;
  • Луна оказалась в кругу — быть сухому лету;
  • Если крот или мышь делают большие запасы, то зима будет суровой;
  • Если гуси и скворцы не отлетают, значит, осень будет длиться дольше;
  • Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
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