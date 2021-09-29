Приметы на Евфимию Всехвальную. Как не лишиться здоровья и благополучия 29 сентября

29 сентября в православном календаре — День Евфимии Всехвальной, жившей в конце 2 века и сохранившей веру, несмотря на пытки.

Что за праздник?

Евфимьев день посвящен христианскому подвигу святой. Она родилась в греческом городе Халкидон (ныне азиатская часть Стамбула), объединила вокруг себя верующих единомышленников и тайно проводила богослужения.

Городской правитель узнал о деяниях Всехвальной и приказал подвергнуть ее пыткам. Правда, даже истязания не заставили мученицу отречься от христианства. Тогда ее отправили в Рим на суд императору.

Евфимию выгнали на арену для гладиаторских боев на съедение голодными зверям.

Девушка молилась, чтобы Господь забрал ее. В этот момент разъяренные звери стали лизать ее ноги. Земля задрожала, и Колизей внезапно стал рушиться. Евфимия Всехвальная ушла на небеса.

Тигр. открытые источники ( CC0)

Что следует делать 29 сентября?

Издревле славяне 29 числа заготавливали на зиму капусту. Она, по поверью, в эту дату наделена мощной исцеляющей силой, которую можно надолго «законсервировать в банке».

Традиционным на Евфимию Всехвальную был и поход в баню.

Теплый пар и березовый веник сегодня способны прогнать недуги и подарить человеку здоровье на ближайший год.

Баня. CCO.

Что запрещено на Евфимию Всехвальную?

Нельзя:

Подходить к водоемам , ловить рыбу. В этот день даже самое людное и чистое озеро может оказаться темным омутом;

ловить рыбу. В этот день даже самое людное и чистое озеро может оказаться темным омутом; Переезжать;

Завидовать. Ведь Евфимия была праведной верующей;

Считается, что несоблюдение запретов может повлечь беды и болезни.

Дорога. Алтай. Зима. Евгения Родочинская

Народные приметы дня