Приметы на Феклу-свекольницу: что можно и нельзя делать 1 сентября

Что за праздник?
Фекла-свекольница — традиционное название первого дня осени. В этот день православные чествуют великомучеников Феклы и Андрея, которые при жизни защищали христианство и противостояли язычеству.
Андрей был главнокомандующим римского войска и многих военнослужащих привлек на сторону христианства. О его проповедовании узнал император — и верующего приговорили к пыткам и казни.
Традиции 1 сентября
Предки в праздник приступали к уборке свекл и моркови. Собранные дары они использовали для лечения. К примеру, сушеную свеклу прикладывали к больным суставам и зубам. Из моркови добывали сок и для исцеления давали его тем, кто стремительно терял зрение.
Женщины-славянки убирали дома, мыли окна, готовили угощения из овощей нового урожая. Незамужние девушки 1 сентября надевали красивые наряды и выходили на ярмарки.
Считалось, что 1 число — начало Нового года. Крестьяне в эту дату накрывали большие столы, угощали друг друга и пели обрядовые песни.
Кроме того, на Феклу-свекольницу гадали на орехах. Кидали их на стол и смотрели, в какую сторону они покатятся. Куда покатятся — оттуда и ждать жениха или невесту.
По преданию, в праздник снятся вещие сны. Если они не сбываются в течение недели, то уже не сбудутся никогда.
Запреты на Феклу
1 сентября категорически запрещено:
- надевать новую одежду тем, кто отправляется в путешествие. В противном случае поездка может сорваться или закончиться плачевно;
- обсуждать чужие проблемы и рассказывать о своих. Сплетни в этот день могут привести к большим неприятностям и трудностям с деньгами. Следует отложить решение финансовых вопросов, иначе можно остаться без копейки в кармане.
Приметы на праздник
- Какая погода на Феклу, такой будет и осень;
- Если ветер подул с юга, то быть хорошему урожаю овса;
- Журавли улетают — к ранней зиме;
- Мало облаков в небе — к ясной погоде в сентябре;
- Туман стелется по полю — к долгой снежной зиме;
- Трава зеленая, будто весной — к теплой зиму;
- Вороны каркают возле сарая — к болезням животных.