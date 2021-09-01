Приметы на Феклу-свекольницу: что можно и нельзя делать 1 сентября

1 сентября в народе отмечают День Феклы-свекольницы. Кому в этот день нужно пить морковный сок и почему на праздник нельзя рассказывать о проблемах — в материале altapress.ru.

Что за праздник?

Фекла-свекольница — традиционное название первого дня осени. В этот день православные чествуют великомучеников Феклы и Андрея, которые при жизни защищали христианство и противостояли язычеству.

Андрей был главнокомандующим римского войска и многих военнослужащих привлек на сторону христианства. О его проповедовании узнал император — и верующего приговорили к пыткам и казни.

Традиции 1 сентября

Предки в праздник приступали к уборке свекл и моркови. Собранные дары они использовали для лечения. К примеру, сушеную свеклу прикладывали к больным суставам и зубам. Из моркови добывали сок и для исцеления давали его тем, кто стремительно терял зрение.

Морковь. CC0

Женщины-славянки убирали дома, мыли окна, готовили угощения из овощей нового урожая. Незамужние девушки 1 сентября надевали красивые наряды и выходили на ярмарки.

Считалось, что 1 число — начало Нового года. Крестьяне в эту дату накрывали большие столы, угощали друг друга и пели обрядовые песни.

Кроме того, на Феклу-свекольницу гадали на орехах. Кидали их на стол и смотрели, в какую сторону они покатятся. Куда покатятся — оттуда и ждать жениха или невесту.

Орехи CCO

По преданию, в праздник снятся вещие сны. Если они не сбываются в течение недели, то уже не сбудутся никогда.

Запреты на Феклу

1 сентября категорически запрещено:

надевать новую одежду тем , кто отправляется в путешествие. В противном случае поездка может сорваться или закончиться плачевно;

Мода. Одежда. Магазин. СС0

обсуждать чужие проблемы и рассказывать о своих. Сплетни в этот день могут привести к большим неприятностям и трудностям с деньгами. Следует отложить решение финансовых вопросов , иначе можно остаться без копейки в кармане.

Приметы на праздник

Какая погода на Феклу , такой будет и осень;

такой будет и осень; Если ветер подул с юга , то быть хорошему урожаю овса;

Журавли. Полет СС0

Журавли улетают — к ранней зиме;

Мало облаков в небе — к ясной погоде в сентябре;

Туман стелется по полю — к долгой снежной зиме;

Лето. Трава. СС0