Приметы на Феклу Заревницу. Почему 7 октября нужно вязать носки

Что известно о Фекле Иконийской?
Фекла родилась в Иконии (город на территории Турции) в семье богатых язычников. Когда ей исполнилось 18 лет, она обручилась со знатным юношей. Но, услышав проповедь апостола Павла, передумала выходить замуж и вместо этого посвятила себя богослужению.
Жених девушки разозлился и попросил правителя арестовать апостола. Павла он обвинил в том, что тот «воспрещает вступать в брак».
Впоследствии, Фекла подкупала стражей и тайно посещала Павла. Позже святого предали суду. Его соратницу решили казнить на костре, но во время расправы пошел дождь, который погасил пламя.
До 90 лет Фекла скрывалась в пещере от языческих жрецов.
Что нужно делать 7 октября?
По поверью, в праздник важно вязать носки. Дело в том, что «чем больше нитей сплетутся, тем больше удач ждут человека».
Кроме того, 7 числа принято наводить порядок в доме — чтобы облегчить дальнейшую судьбу и уберечься от бед.
Что запрещено на Феклу Заревницу?
Сегодня нельзя:
- Брать деньги взаймы и давать в долг;
- Ругаться и сквернословить;
- Пить спиртное и устраивать шумные застолья.
Приметы дня
- Если белка линяет с хвоста, то зима будет очень холодной;
- Если прогремит гром, — значит, зима будет короткой и теплой;
- Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо — морозы наступят нескоро;
- Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.