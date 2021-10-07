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Жизнь

Приметы на Феклу Заревницу. Почему 7 октября нужно вязать носки

7 октября православная церковь чтит святую равноапостольную Феклу Иконийскую. Рассказываем, какие обряды следует провести сегодня, чтобы стать счастливее и здоровее.

Вязаные носки
Вязаные носки
Татьяна Кузьмина

Что известно о Фекле Иконийской?

Фекла родилась в Иконии (город на территории Турции) в семье богатых язычников. Когда ей исполнилось 18 лет, она обручилась со знатным юношей. Но, услышав проповедь апостола Павла, передумала выходить замуж и вместо этого посвятила себя богослужению.

Жених девушки разозлился и попросил правителя арестовать апостола. Павла он обвинил в том, что тот «воспрещает вступать в брак».

Впоследствии, Фекла подкупала стражей и тайно посещала Павла. Позже святого предали суду. Его соратницу решили казнить на костре, но во время расправы пошел дождь, который погасил пламя.

До 90 лет Фекла скрывалась в пещере от языческих жрецов.

Свадьба.
Свадьба.
Предоставлено altapress.ru.

Что нужно делать 7 октября?

По поверью, в праздник важно вязать носки. Дело в том, что «чем больше нитей сплетутся, тем больше удач ждут человека».

Кроме того, 7 числа принято наводить порядок в доме — чтобы облегчить дальнейшую судьбу и уберечься от бед.

Что запрещено на Феклу Заревницу?

Деньги.
Деньги.
СС0

Сегодня нельзя:

  • Брать деньги взаймы и давать в долг;
  • Ругаться и сквернословить;
  • Пить спиртное и устраивать шумные застолья.

Приметы дня

  • Если белка линяет с хвоста, то зима будет очень холодной;
  • Если прогремит гром, — значит, зима будет короткой и теплой;
Зима, снегопад.
Зима, снегопад.
СС0
  • Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо — морозы наступят нескоро;
  • Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.
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